مسقط - الرؤية

أعلنتْ الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اكتمال أعمال البناء والتشييد في المركز الوطني للتوحد، ضمن مُبادرات "هدية لعمان" التي أطلقتها الشركة. ويأتي إنشاء المركز الوطني للتوحد بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتنسيق مع الجمعية العمانية للتوحد ليعزز من مسيرة العمل الاجتماعي بالسلطنة، وترجمة للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص؛ في سبيل تعزيز ودعم الجهود الحكومة الرشيدة الرامية للارتقاء بالخدمات المقدمة للوطن والمواطن.

ويتمحوَر دُور المركز الوطني للتوحد حول مساعدة المصابين بالتوحد، وتعزيز الوعي العام بهم، وعلاج الحالات، وتثقيف المجتمع حول كيفية رعاية المتعايشين مع مرض التوحد، والمساعدة على تأقلمهم في المجتمع. ويعزز المركز -الذي أنشئ وفق أحدث المواصفات والتقنيات- الوعي العام حول التوحد، ويساعد في تشخيص المرض وعلاجه، فضلا عن دعم الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد. كما تمتد خدماته لتشمل تيسير البحوث والدراسات في معرفة الأسباب الجذرية للمرض وتشخيصه وعلاجه وفهم الظروف المرتبطة به.

وقال المهندس حارب بن عبدالله الكيتاني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: سعداء بأن نشهد اكتمال عمليات البناء والتشييد للمركز الوطني للتوحد؛ مما يُؤكد حرص الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، ويعبر عن امتنانها للحكومة الرشيدة وما توفره من خدمات جليلة تؤسس لبيئة عمل ناجحة ساعدت الشركة على تحقيق إنجازاتها المتوالية. ونثمن الشراكة الإستراتيجية مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة؛ وفي مقدمتها وزارة التنمية الاجتماعية، في سبيل تعزيز البنية الأساسية في الجوانب الاجتماعية من خلال استحداث المرافق وجلب المعدات المتقدمة وبرامج التدريب المتطورة.

من جانبه، قال الشيخ خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: نسعى لتوفير كل سبل الدعم للمجتمع العماني وفقاً لما تقتضيه احتياجاته، ونهدف إلى خدمة المجتمع في مختلف القطاعات. ويأتي المركز الوطني للتوحد ليعكس جهود الشركة في ريادة قطاع المسؤولية الاجتماعية بالسلطنة.