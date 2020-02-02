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تدريب رواد الأعمال على دراسات الجدوى للمشاريع التجارية بجنوب الباطنة

الأحد 02 فبراير 2020 08:44 م بتوقيت مسقط

تدريب رواد الأعمال على دراسات الجدوى للمشاريع التجارية بجنوب الباطنة

الرؤية - طالب المقبالي

نظَّم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة، وبالتعاون مع معهد المحيط، دورة تدريبية حول دراسة الجدوى للمشاريع التجارية، قدمها المدرب يحيى الحسيني؛ وذلك بمقر الفرع بالرستاق.

وهدفت الدورة التدريبية إلى تنمية القدرات والمهارات التطبيقية لإعداد دراسات الجدوى للمشاريع وتنمية مهارات المشاركين في الأساليب المالية التي يجب إتقانها من أجل إقامة مشاريع استثمارية ناجحة، وتنمية قدراتهم على إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع الجديدة أو التوسع بالمشاريع القائمة، إضافة إلى تزويدهم بحالات عملية وتطبيقية.

وقال المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، إنَّ إقامة مثل هذه الدورات التدريبية يهدف بالدرجة الأولى لرفع مستوى تنافسية المؤسسات في سوق العمل عن طريق تأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال وتثقيفهم، وجعلهم قادرين على مواجهة تحديات السوق، إضافة لزيادة ثقة أصحاب الأعمال في قدراتهم ومهاراتهم.

من جهته، أكد حمد بن سالم البويقي عضو مجلس إدارة الفرع، أنَّ دراسة الجدوى تعد الركيزة الرئيسية لأي مشروع تجاري؛ حيث ترتبط بعملية جمع وتحليل وتفسير المعلومات، إضافة للاستفادة من هذه المعلومات قبل طرح منتج جديد أو خدمة جديدة لبيعها في السوق، إضافة إلى تحليل وتفسير المعلومات حول الزبائن الحاليين والمحتملين.

وقال المدرب يحيى الحسيني إنَّ المنافسة الكبيرة في السوق أدت لضرورة دراسته قبل اتخاذ أي قرار تسويقي؛ حيث أصبح المستهلكون لا يتقبلون أي منتج عشوائي يتم طرحه؛ لذلك بات من الضروري معرفة خصائص الزبون المستهدف وحاجاته ورغباته وطريقة تفكيره، وإذا استطعنا معرفة طريقة تفكير الزبون فإننا نستطيع إقناعه بمنتجاتنا ومن ثم بيعها له. وهذا الأمر يترجم ضرورة عمل دراسات الجدوى للمشاريع التجارية.

وقال راشد بن مبارك الحمداني (أحد المشاركين في الدورة) إنَّ الدورة التدريبية أضافت له كصاحب عمل مجموعة من المفاهيم المهمة حول دراسات الجدوى الاقتصادية وعناصرها، إضافة لطريقة إعداد دراسة السوق والدراسة الفنية والمالية والاقتصادية، إضافة إلى الدراسة التسويقية.

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