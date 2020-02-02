حزمة خدمات وتسهيلات من "القوى العاملة" لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مسقط - العمانية

تبذل وزارة القوى العاملة جهودا كبيرة لدعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة، وتشجیع ریادة الأعمال؛ لما لھا من دور بارز في النمو الاقتصادي للدولة، كما تحرص على تقدیم خدماتھا بجودة وكفاءة عالیة عن طریق تبني وتطبیق أفضل الممارسات المحلیة والدولیة في مجال دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتوفیر التسھیلات اللازمة لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

وقال یاسر البوصافي رئیس قسم تراخيص العمال للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوزارة القوى العاملة، إنَّ الوزارة حريصة على تقدیم حزمة من الخدمات والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصیص منافذ خدمة وقنوات تواصل فعالة خاصة بھا بمختلف محافظات وولایات السلطنة.

وأضاف أنَّ الوزارة تتابع سیر الإجراءات المنفذة لعملیة التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة لرواد الأعمال، وتبني آلیة مناسبة للتغذیة الراجعة من المؤسسات؛ من خلال رصد آرائھم وقیاس رضاھم عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة. وأوضح أن الوزارة تنظر أيضا لمقترحات وملاحظات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على تحليلها ووضع إجراءات تحسینیة وتصحیحیة فعالة، وتقدیم الإرشاد والتوجیه حول إدارة مشاریعھم لضمان استدامتھا، وإتاحة الفرص لتنفیذ عدد من مشاریع الوزارة من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومتابعة إجراءاتھا مع الجھات المختصة.

وأضاف أنَّ وزارة القوى العاملة تسعى لضبط ومراقبة ومراجعة العملیات المتعلقة بتقدیم الخدمات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویرھا وتحسینھا باستمرار، والتطویر المستمر للبرامج والمناھج المطبقة في التعلیم التقني والمھني لتعزیز ثقافة ریادة الأعمال لدى الطلاب، وتشجیع العمل الریادي للطلاب والخریجین، وتوفیر الحاضنات للقیام بمشاریع عمل خاصة وإنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة. والمساھمة في إعداد وصیاغة القوانین والتشریعات المنظمة لعمل رواد الأعمال بھدف إیجاد بیئة عمل محفزة لھم، وإقامة الندوات وحلقات العمل واللقاءات لدعم رواد الأعمال، وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومیة والخاصة لدعمهم.

وبيَّن رئیس قسم تراخيص العمال للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوزارة القوى العاملة، أن الوزارة صرحت أیضا لأصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بخمسة عمَّال في قطاع المقاولات دون تقدیم اتفاقیات، بینما یُشترط لغیر رواد الأعمال إحضار ما یثبت وجود مشاریع قائمة لدیھم.

وعن التسھیلات الأخرى المقدمة، بيَّن أنه تم تخصیص منفذ خدمة في صالة الخدمات بدیوان عام الوزارة بمحافظة مسقط لأصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إضافة إلى فتح منفذ خدمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مدیریات ودوائر عمل القوى العاملة في المحافظات. وأضاف: تم الربط الإلكتروني مع الھیئة العامة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إجراءات استقدام القوى العاملة الوافدة، بالتنسیق مع الھیئة العامة لسجل القوى العاملة والھیئة العامة للتأمینات الاجتماعیة، وتم فتح منفذ للوزارة في الھیئة العامة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

وأشار البوصافي إلى أن الوزارة قامت بتضمین مقرر ریادة الأعمال في المناھج الدراسیة التابعة للوزراة، ففي الكلیات التقنیة یوجد مقرر ریادة الأعمال منذ العام 2004/2003 یُدرَّس لطلاب الدراسات التجاریة، وفي العام الأكادیمي 2008/2007 تم تدریسھا لطلاب تقنیة المعلومات، وفي العام 2015/2014 تم اعتماده كمقرر دراسي إجباري لجمیع تخصصات الكلیات التقنیة. وفي الكليات المھنية والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة، فقد تم تطبیق مقرر دراسي وھو برنامج التعرف بعالم الأعمال (كاب) اعتبارا من العام التدریسي 2008/2007، وھو أحد برامج منظمة العمل الدولیة. وتستثني الوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست بعد القرار الوزاري (103/2015) من نسب التعمین المقررة، وتحدید المھن والأنشطة التي یجوز التصریح بھا للقوى العاملة غیر العمانیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لمدة سنتین، بشرط أن تكون ھذه المؤسسة مملوكة لصاحب العمل، وأن یكون صاحبها متفرغا لإدارتھا، وأن یكون مسجلا لدى الھیئة العامة للتأمینات الاجتماعیة، على أن تعود المؤسسة للعمل بأحكام التعمین المعمول بھا بعد انقضاء السنتین.

كما أشار القرار إلى التدرج في تطبیق نسب التعمین المقررة على المؤسسات الصغیرة القائمة وقت العمل بأحكام ھذا القرار، والتي تنطبق علیھا الشروط المدرجة ضمن آلیة تسمح بتطبیق 25 بالمائة من نسب التعمین المقررة في السنة الأولى، ثم 50 بالمائة من نسبة التعمین المقررة في السنة الثانیة، و75 بالمائة من نسب التعمین المقررة في السنة الثالثة، وتطبیق 100 بالمائة من نسب التعمین المقررة في السنة الرابعة والمحافظة علیھا، وكان ھذا القرار قد حدد عدد القوى العاملة غیر العمانیة المصرحة بالاستقدام حسب نوعیة كل نشاط.