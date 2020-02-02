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"الرحلة في روايات محمد الرحبي" و"السياسة الخارجية العمانية".. جديد بيت الغشام

الأحد 02 فبراير 2020 07:56 م بتوقيت مسقط

"الرحلة في روايات محمد الرحبي" و"السياسة الخارجية العمانية".. جديد بيت الغشام

 

مسقط - الرؤية

صدر حديثا عن مؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر والإعلان كتابان جديدان، أحدهما في حقل دراسات النقد الأدبي ويحمل عنوان (الرحلة في روايات محمد بن سيف الرحبي: دراسة سردية سيميولوجية) للدكتور ناصر الحسني، والثاني في حقل الدراسات السياسية والدبلوماسية، وقد جاء بعنوان (السياسة الخارجية العمانية والسلام الدولي في منطقة الخليج العربي) للباحثة فوزية بنت عبدالله الشحي.

ويأتي الإصداران الجديدان ضمن باقة منوعة من العناوين الجديدة التي ستشارك بها المؤسسة في معرض مسقط الدولي للكتاب 2020م، في دورته الخامسة والعشرين، التي ستقام خلال الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس 2020م.

يعد كتاب (الرحلة في روايات محمد بن سيف الرحبي: دراسة سردية سيميولوجية) للدكتور ناصر الحسني، يقدم فيه دراسة نقدية تتناول ثيمة الرحلة في عدد من روايات محمد الرحبي.

 وتعمل الدراسة على تحليل هذه الروايات نقدياً، والتعامل مع نصوصها السردية وما تمثله من مخزون لغوي ثقافي، بوصفه حقيقة سميوطيقية، تتجلى في ظاهرة أو علامة دالة، ومن ثمّ يستعين الباحث وإجراءات بحثه هذا على ذلك التحليل الذي اتفق الدارسون على تسميته بـ "المنهج السميوطيقي" في تحليل النصوص، والتعرّف على تلك العلامات التي يطرحها كل نص، ومحاولة التعرف عليها عبر مواضعها الجمالية من لغة النص الروائي، بوصفها العنصر المميز له.

وتناقش الباحثة فوزية بنت عبدالله الشحي في كتابها (السياسة الخارجية العمانية والسلام الدولي في منطقة الخليج العربي) مضامين الدبلوماسية العمانية ومرتكزاتها التي خطّها المغفور له، بإذن الله، جلالة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، وتبرز الدور الواقعي والإيجابي الذي لعبته هذه الدبلوماسية المتزنة في حفظ السلام الدولي في منطقة الخليج العربي. كما ترصد الحراك والإعلامي وتفاعله مع هذه الدبلوماسية في ملفاتها المختلفة. كما تسعى الدراسة إلى فهم طبيعة ملفات السلطة السياسية في عُمان وأدواتها، إلى جانب دور جلالة السلطان قابوس - رحمه الله- في خدمة الأمن والسلم الدوليين.

 

 

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