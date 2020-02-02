معرض لمنتجات البريمي المؤهلة للمشاركة في "إكسبو دبي"

البريمي - سيف المعمري

نظَّم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي، وبالتعاون مع المفوضية العامة لجناح السلطنة المشارك في "إكسبو دبي"، معرضا للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البريمي؛ لاختيار السلع والمنتجات المؤهلة للمشاركة في منفذ البيع (المتجر) الخاص بجناح السلطنة المشارك في معرض إكسبو؛ وذلك بحضور يوسف بن حمد العزاني نائب رئيس مجلس إدارة الفرع، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشارك في المعرض 23 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في مجالات متنوعة؛ منها: صناعة المنتجات الحرفية من الفخار والخزف والخشب والنحاس والمعادن، إضافة لصناعة الأشكال الفنية من الحجر الصناعي وصناعة لوازم ومعدات الإنارة وصناعة الأثاث وصناعة العطور والبخور وصناعة الحلوى العمانية ومشتقاتها... وغيرها من المعروضات الأخرى؛ مثل: الملابس النسائية والعبايات ومنتجات العناية بالبشرة، إلى جانب المشغولات اليدوية المختلفة.

وأوضح المنظمون أنَّ آلية اختيار المنتجات والسلع للمشاركة في منفذ البيع التابع لجناح السلطنة المشارك في معرض إكسبو دبي، ترتكز على توافر مجموعة من المعايير الأساسية التي تتوافق مع طبيعة وأهمية الحدث العالمي؛ وتتمثل في: الجودة، والسمات والهوية العمانية، والتفرد والتميز والابتكار، والتغليف والملصقات التعريفية، والقدرة على إنتاج كميات تجارية من المنتج أو السلعة مع توفير الشهادات الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة للالتزام بالمعايير العلمية والفنية والقانونية التي تتوافق مع القواعد المنظمة لحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامة التجارية وقوانين حماية المستهلك.

يُشار إلى أنَّ إدارة الجناح العماني في إكسبو 2020 دبي أسندت عملية إدارة وتشغيل منفذ البيع إلى مركز تيسير للخدمات والمعاملات؛ حيث سيقوم المركز بإدارة وتشغيل المنفذ وبيع المنتجات والسلع والصناعات الحرفية التي سيجري اختيارها، وفق علاقة تعاقدية مهنية بين الأطراف ذات العلاقة طوال فترة إقامة المعرض الذي يستمر لستة أشهر.