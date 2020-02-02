الذيب يبحث مع نائب وزير الصناعة التشيكي سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

مسقط - الرؤية

التقَى سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، سعادة إدوارد موركي نائب وزير الصناعة والتجارة والإنشاءات التشيكي والوفد المرافق له من القطاعين الحكومي والخاص.

وبحث اللقاء سُبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية المختلفة بين البلدين، وأكد سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة والصناعة لسعادة الضيف جودة البنية الأساسية في السلطنة، مستعرضا المميزات النسبية في المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهي مَناطق مؤهلة بقوة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لإطلاعه على حوافز قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد، والتسهيلات التي تقدم للمستثمر الأجنبي في مختلف القطاعات.

من جانبه، قدم إدوارد موركي نائب وزير الصناعة والتجارة للصناعة والإنشاءات التشيكي، نبذة حول ما تتميز به التشيك في مجال المعدات الصناعية المتعلقة بالمعادن والأسمنت والسيارات والنفط والغاز وأنظمة الأمن والسلامة. وبحث الطرفان إمكانية الاستفادة من المنتجات البلاستيكية التي تنتج في السلطنة، وفرص إقامة مصانع لقطع غيار السيارات بالسلطنة للشركات التشيكية.