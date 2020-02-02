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"الغرفة" تطلع الوفد التشيكي على فرص الاستثمار بالسلطنة

الأحد 02 فبراير 2020 07:51 م بتوقيت مسقط

"الغرفة" تطلع الوفد التشيكي على فرص الاستثمار بالسلطنة

 

مسقط - العمانية

استقبلَ سَعَادة قيس بن مُحمَّد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أمس، سعادة إدوارد موريكي نائب وزير الصناعة والبناء بوزارة الصناعة والتجارة بجمهورية الشيك، والوفد المرافق له.

وأكد سعادته حرص غرفة تجارة وصناعة عمان على تطوير وتوثيق العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف الدول، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة لما من شأنه تطوير وتنمية قطاع الأعمال في السلطنة والتشيك.

وقدم عمر بن راشد الشبلي من دائرة الدراسات والبحوث الاقتصادية، عرضا مرئيا حول حجم التبادل التجاري بين السلطنة وجمهورية التشيك، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتوفرة توضح أن قيمة الواردات العمانية من التشيك تجاوزت أكثر من 4 ملايين و725 ألفا و800 ريال عماني خلال العام 2018، فيما بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى التشيك أكثر من 65 ألفا و600 ريال عماني. وعُقِدت لقاءات ثنائية بين الجانبين العماني والتشيكي لاستعراض الخبرات وتبادل الخطط التجارية.

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