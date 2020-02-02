الأحد, 02 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

5% زيادة في التداولات إلى 3.193 مليون ريال

"مسقط 30" يربح 13 نقطة.. وصافي الاستثمار غير العماني يتراجع 7%

الأحد 02 فبراير 2020 07:37 م بتوقيت مسقط

"مسقط 30" يربح 13 نقطة.. وصافي الاستثمار غير العماني يتراجع 7%

 

الرؤية – مريم البادية

ارتفع المُؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 4092 نقطة تقريبًا؛ بربح 13 نقطة، وبنسبة 0.329 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. كما ارتفع مؤشر العائد الكلي إلى 4365 نقطة. وشهدت جلسة أمس ارتفاعاً في قيم التداول إلى 3.193 مليون ريال بنسبة ارتفاع 5 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة، ووصلت خلالها إلى 3.033 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.001 في المئة، وبلغت ما يُقارب 18.90 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 212 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 434 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 223 ألف ريال عماني وبنسبة 7 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6533 نقطة مرتفعًا 16 نقطة وبنسبة 0.25 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند 4431 نقطة مرتفعًا 17 نقطة وبنسبة تغير 0.40 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند 1943 نقطة مرتفعًا 6 نقاط وبنسبة تغير 0.35 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 557 نقطة مرتفعًا 0.55 نقطة وبنسبة 0.10 في المئة. وجرى التداول أمس، على أسهم 43 شركة، ارتفعت منها 11 شركة وانخفضت 7 شركات، فيما استقرت أسعار 25 شركة، وتم التداول في 9,653,539 مليون سهم، بعدد صفقات 467 صفقة. وتصدر سهم الخليج الدولية للكيماويات قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.109 ريال وبنسبة صعود 5 في المئة، فيما حل سهم أكوا باور بركاء في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.596 ريال وبنسبة تغير 10 في المئة. واعتلى سهم سندات التنمية الحكومية 54 صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 840,799 ألف ريال وبنسبة 26 في المئة. وتصدر سهم الكامل للطاقة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 1,204,404 سهم وبنسبة 12 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 2,980,924 مليون ريال وبنسبة 93 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 88,252 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة. وبلغ شراء العرب 42,170 ألف ريال وبنسبة 1 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 81,383 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 2,758,241  مليون ريال وبنسبة 86 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 133,427 ألف ريال وبنسبة 4 في المئة، وبلغ بيع العرب 17,127 ألف ريال وبنسبة 0.54 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 283,934 ألف ريال وبنسبة 9 في المئة.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 ديسمبر 2019

"سوق مسقط" يربح 27 نقطة.. وصافي الاستثمار غير العماني يرتفع 3%

المزيد

13 أكتوبر 2019

"مسقط 30" يخسر نقطة واحدة.. وصافي الاستثمار غير العماني يتراجع 7%

المزيد

24 نوفمبر 2019

سوق مسقط يخسر 1.3 نقطة.. وصافي الاستثمار غير العماني يتراجع إلى 214 ألف ريال

المزيد

30 يوليو 2019

سوق مسقط يربح 4 نقاط .. وصافي الاستثمار غير العماني ينخفض 22 ألف ريال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تفاصيل لقاء وزير الصحة مع السفيرة الصينية حول "كورونا"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعليق الرحلات الجوية بين السلطنة والصين لأجل غير مسمى

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

بيان طارئ من الجامعة العربية بشأن "صفقة القرن"

دولي - أخبار

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة