"مسقط 30" يربح 13 نقطة.. وصافي الاستثمار غير العماني يتراجع 7%

الرؤية – مريم البادية

ارتفع المُؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 4092 نقطة تقريبًا؛ بربح 13 نقطة، وبنسبة 0.329 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. كما ارتفع مؤشر العائد الكلي إلى 4365 نقطة. وشهدت جلسة أمس ارتفاعاً في قيم التداول إلى 3.193 مليون ريال بنسبة ارتفاع 5 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة، ووصلت خلالها إلى 3.033 مليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.001 في المئة، وبلغت ما يُقارب 18.90 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 212 ألف ريال وبنسبة 7 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 434 ألف ريال وبنسبة 14 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 223 ألف ريال عماني وبنسبة 7 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6533 نقطة مرتفعًا 16 نقطة وبنسبة 0.25 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند 4431 نقطة مرتفعًا 17 نقطة وبنسبة تغير 0.40 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند 1943 نقطة مرتفعًا 6 نقاط وبنسبة تغير 0.35 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 557 نقطة مرتفعًا 0.55 نقطة وبنسبة 0.10 في المئة. وجرى التداول أمس، على أسهم 43 شركة، ارتفعت منها 11 شركة وانخفضت 7 شركات، فيما استقرت أسعار 25 شركة، وتم التداول في 9,653,539 مليون سهم، بعدد صفقات 467 صفقة. وتصدر سهم الخليج الدولية للكيماويات قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.109 ريال وبنسبة صعود 5 في المئة، فيما حل سهم أكوا باور بركاء في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.596 ريال وبنسبة تغير 10 في المئة. واعتلى سهم سندات التنمية الحكومية 54 صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 840,799 ألف ريال وبنسبة 26 في المئة. وتصدر سهم الكامل للطاقة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 1,204,404 سهم وبنسبة 12 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 2,980,924 مليون ريال وبنسبة 93 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 88,252 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة. وبلغ شراء العرب 42,170 ألف ريال وبنسبة 1 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 81,383 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 2,758,241 مليون ريال وبنسبة 86 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 133,427 ألف ريال وبنسبة 4 في المئة، وبلغ بيع العرب 17,127 ألف ريال وبنسبة 0.54 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 283,934 ألف ريال وبنسبة 9 في المئة.