"راديسون" أول مشروع للشقق الفندقية تطلقه "الفيحاء للتطوير العقاري" في مسقط

سعود الطائي: المشروع يرفد القطاع السياحي بخدمات متطورة

"الفيحاء" توقع اتفاقيات مع "صحار الدولي" ومجموعة راديسون

الرؤية- فايزة الكلبانية

تصوير - راشد الكندي

دشنت شركة الفيحاء للتطوير العقاري أمس مشروع راديسون للشقق الفندقية في مرتفعات غلا مقابل منطقة العرفان بتكلفة 12 مليون ريال عماني. ويوفر المشروع الرائد فرصا استثمارية مضمونة وأكثر موثوقية مع مجموعة راديسون العالمية، العلامة الأكثر رقيا في قطاع الضيافة والفندقة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق جراند حياة مسقط لتوقيع اتفاقيات بين شركة الفيحاء وكل من صحار الدولي لتمويل الاستثمار، ومجموعة راديسون العالمية لإدارة المشروع لمدة 25 سنة.

ووقع الاتفاقيات نيابة عن شركة الفيحاء للتطوير الشيخ سعود بن حمد بن عيسى الطائي رئيس مجلس إدارة الشركة مع كل من مجموعة راديسون العالمية والتي مثلها بانوس، ومن جانب صحار الدولي وقعها خليل بن سالم الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية بالبنك.

وقال الشيخ سعود الطائي: في شركة الفيحاء، سعداء بتدشين المشروع الذي يسهم في رفد القطاع العقاري والسياحي بالسلطنة، ويعد أحد أهم المشروعات الفندقية في مسقط، وتعمل الشركة حاليا على عدة مشاريع تطوير عقاري أخرى سيجري الكشف عن تفاصيلها لاحقا.

ومن جانبه عبّر خليل الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية في صحار الدولي عن سعادته بأن يكون صحار الدولي أول بنك يقدم خدمات تمويل سكني للمستثمرين الراغبين في تملك شقق فندقية في مشروع راديسون، مؤكدا حرص صحار الدولي على تقديم الخدمات التمويلية التي تلبي التطلعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، إلى جانب تطوير الحلول المصرفية الملائمة والمرنة عبر برنامج البيت المميز للحلول الإسكانية المقدمة من صحار الدولي.

كما أعرب بانوس من مجموعة راديسون العالمية عن سعادته بتوقيع اتفاقية إدارة وتشغيل مشروع راديسون للشقق الفندقية في مسقط مع شركة الفيحاء للتطوير، مشيرا إلى أنّ راديسون تعمل في أكثر من 420 موقعا في 73 دولة حول العالم، ويعد المشروع الجديد إضافة جيدة إلى محفظتنا الفندقية.

وأوضح طارق بن محمد الفارسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفيحاء للتطوير أنّ الاتفاقية مع راديسون مدتها 25 عاما وتجدد لفترة إضافية، وتعمل الشركة حاليا على الإعداد لمشروع تطوير سياحي فندقي في الموج ومشروع سياحي آخر في ولاية قريات مع شركاء عالميين بهدف تنشيط الحركة السياحية بالسلطنة.

وقالت هناء الرزيقي مديرة التسويق في شركة الفيحاء للتطوير العقاري إن المشروع يضم شققا فندقية عبارة عن غرفة وصالة وملحقاتها والتسليم يبدأ في الربع الأول من عام 2022. ويتكون المشروع من 9 طوابق تضم 284 وحدة فندقية عصرية، ومجهزة بأحدث المستلزمات الفندقية ومصممة بعناية فائقة، كما يشتمل المشروع على طابق مخصص بالكامل للمحلات والمطاعم والمقاهي، وطابقين لمواقف السيارات إضافة إلى وجود حوض سباحة بنظام التحكم الحراري، بالإضافة إلى قاعة أفراح وقاعتين للمؤتمرات ونادٍ صحي.