الأحد, 02 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بتكلفة 12 مليون ريال.. وبإدارة "راديسون العالمية"

"راديسون" أول مشروع للشقق الفندقية تطلقه "الفيحاء للتطوير العقاري" في مسقط

الأحد 02 فبراير 2020 07:33 م بتوقيت مسقط

DSC_9721
DSC_9728
DSC_9739
DSC_9733
DSC_9766
DSC_9749
DSC_9784
DSC_9797
DSC_9803
DSC_9832

 

  • سعود الطائي: المشروع يرفد القطاع السياحي بخدمات متطورة
  • "الفيحاء" توقع اتفاقيات مع "صحار الدولي" ومجموعة راديسون

 الرؤية- فايزة الكلبانية

تصوير - راشد الكندي

دشنت شركة الفيحاء للتطوير العقاري أمس مشروع راديسون للشقق الفندقية في مرتفعات غلا مقابل منطقة العرفان بتكلفة 12 مليون ريال عماني. ويوفر المشروع الرائد فرصا استثمارية مضمونة وأكثر موثوقية مع مجموعة راديسون العالمية، العلامة الأكثر رقيا في قطاع الضيافة والفندقة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق جراند حياة مسقط لتوقيع اتفاقيات بين شركة الفيحاء وكل من صحار الدولي لتمويل الاستثمار، ومجموعة راديسون العالمية لإدارة المشروع لمدة 25 سنة.

ووقع الاتفاقيات نيابة عن شركة الفيحاء للتطوير الشيخ سعود بن حمد بن عيسى الطائي رئيس مجلس إدارة الشركة مع كل من مجموعة راديسون العالمية والتي مثلها بانوس، ومن جانب صحار الدولي وقعها خليل بن سالم الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية بالبنك.

 وقال الشيخ سعود الطائي: في شركة الفيحاء، سعداء بتدشين المشروع الذي يسهم في رفد القطاع العقاري والسياحي بالسلطنة، ويعد أحد أهم المشروعات الفندقية في مسقط، وتعمل الشركة حاليا على عدة مشاريع تطوير عقاري أخرى سيجري الكشف عن تفاصيلها لاحقا.

ومن جانبه عبّر خليل الهديفي مدير عام التجزئة المصرفية في صحار الدولي عن سعادته بأن يكون صحار الدولي أول بنك يقدم خدمات تمويل سكني للمستثمرين الراغبين في تملك شقق فندقية في مشروع راديسون، مؤكدا حرص صحار الدولي على تقديم الخدمات التمويلية التي تلبي التطلعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، إلى جانب تطوير الحلول المصرفية الملائمة والمرنة عبر برنامج البيت المميز للحلول الإسكانية المقدمة من صحار الدولي.

كما أعرب بانوس من مجموعة راديسون العالمية عن سعادته بتوقيع اتفاقية إدارة وتشغيل مشروع راديسون للشقق الفندقية في مسقط مع شركة الفيحاء للتطوير، مشيرا إلى أنّ راديسون تعمل في أكثر من 420 موقعا في 73 دولة حول العالم، ويعد المشروع الجديد إضافة جيدة إلى محفظتنا الفندقية.

 وأوضح طارق بن محمد الفارسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفيحاء للتطوير أنّ الاتفاقية مع راديسون مدتها 25 عاما وتجدد لفترة إضافية، وتعمل الشركة حاليا على الإعداد لمشروع تطوير سياحي فندقي في الموج ومشروع سياحي آخر في ولاية قريات مع شركاء عالميين بهدف تنشيط الحركة السياحية بالسلطنة.

وقالت هناء الرزيقي مديرة التسويق في شركة الفيحاء للتطوير العقاري إن المشروع يضم شققا فندقية عبارة عن غرفة وصالة وملحقاتها والتسليم يبدأ في الربع الأول من عام 2022. ويتكون المشروع من 9 طوابق تضم 284 وحدة فندقية عصرية، ومجهزة بأحدث المستلزمات الفندقية ومصممة بعناية فائقة، كما يشتمل المشروع على طابق مخصص بالكامل للمحلات والمطاعم والمقاهي، وطابقين لمواقف السيارات إضافة إلى وجود حوض سباحة بنظام التحكم الحراري، بالإضافة إلى قاعة أفراح وقاعتين للمؤتمرات ونادٍ صحي.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 فبراير 2020

"الفيحاء للتطوير العقاري" تدشن "راديسون" للشقق الفندقية.. اليوم

المزيد

19 يناير 2016

الآن.. قسائم هدايا "مسقط جراند مول" مقبولة في ميلينيوم للشقق الفندقية

المزيد

30 أبريل 2019

"صحار للتطوير العقاري" تُدشّن مشروع "بازار" باستثمارات 13 مليون ريال

المزيد

06 فبراير 2017

"الفردان" للتطوير العقاري تبدأ أعمال البناء في مشروع جديد بمسقط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تفاصيل لقاء وزير الصحة مع السفيرة الصينية حول "كورونا"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تعليق الرحلات الجوية بين السلطنة والصين لأجل غير مسمى

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

بيان طارئ من الجامعة العربية بشأن "صفقة القرن"

دولي - أخبار

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

دولي - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة