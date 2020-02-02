السيب إلى القمة.. وبهلاء يعطل ظفار في الأسبوع الـ17 من الدوري

الرؤية - وليد الخفيف

استفادَ السيب من تعثُّر ظفار بالتعادل في الجولتيْن الماضيتيْن أمام العروبة (صفر-صفر)، وبهلاء (1-1)، ليقفز إلى القمة، بعد فوزه العريض على مرباط (3-صفر) في المباراة التي أُقِيمت بينهما على استاد السيب الرياضي، ضمن مُنافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الممتاز.

ويبدُو أنَّ السيب ماضٍ قُدمًا نحو لقبه الأول، مُستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير الذي يلقَاه لاعبوه؛ تزامنا مع حالة الاستقرار المالي والإداري التي يحظَى بها وترجمها رجاله لنتائج إيجابية.

ورَفَع السِّيب رصيده إلى 38 نقطة، مبتعدًا بفارق 3 نقاط عن ظفار أقرب ملاحقيه. أما مرباط، فيحتل المركز الأخير برصيد متجمِّد عند 10 نقاط.

ونجا ظفار من فخ بهلا عندما سجَّل عبدالعزيز المقبالي هدفَ التعادل في الدقيقة 67، بعدما بادر خالد الهاجري بالتقدم لبهلاء في الدقيقة 47. وتنازل ظفار عن القمة، متراجعًا للوصافة برصيد 35 نقطة. أما بهلاء، فتقدم نحو المركز الرابع برصيد 26 نقطة في موسم يبدو إيجابيا للوافد الجديد على الأضواء.

واستعادَ ظفار خدمات مدربه المصري السابق محمد عظيمة، ليخلف التونسي يامن الزلفاني الذي غادر أسوار ظفار لتدريب شبيبة القبائل الجزائري. ونال ظفار لقب الدوري الموسم الماضي تحت قيادة عظيمة، محققًا موسمًا استثنائيا دون خسارة؛ الأمر الذي مهَّد أمامه طريق العودة.

وتعادَل النصر مع نادي عمان 2-2، ليواصل فريق الجنوب مسلسل التعادلات الذي أبعده عن أهل القمة، متراجعًا للمركز السادس برصيد 23 نقطة، كما أنَّ التعادل لم يكن إيجابيا لنادي عمان الذي بحث عن الفوز من أجل الدخول في المنطقة الآمنة؛ ففريق العاصمة يحتل المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام النهضة يتطلع لحسمها من أجل انعاش آماله في البقاء.

وأعلن نادي النصر في وقت سابق استعادة خدمات مدربه أكرم حبريش، وتعيين البوسني أمير مساعدًا، بينما يحتفظ نادي عمان بخدمات نجمه السابق نبيل مبارك على رأس الجهاز الفني.

وسجل النصر آخر انتصارته في الجولة العاشرة بالفوز على النهضة بهدف. أما نادي عمان، فشهدت الجولة الثامنة آخر انتصارته بالفوز على العروبة بهدف.

وتعقَّدت مهمة العروبة بالخسارة من مسقط بهدف أحرزه لاوسون بيكاي؛ إذ جمَّدت الخسارة رصيد المارد عند 10 نقاط، متساويا مع مرباط صاحب المركز الأخير، أما الفائز فرغم وصوله للنقطة الـ19، غير أنه ما زال في منطقة الخطر.

وبهدف للمثل، انتهتْ مباراة صحم وفنجاء؛ فالنقطة رفعت رصيد الموج الأزرق إلى 29 نقطة، ووصل فنجاء إلى 21 نقطة، غير أن الملك ما زال في المنطقة الخطرة، وكان يتطلع لنيل العلامة الكاملة للدخول في الأجواء الدافئة.

ولم يُغيِّر تعادل الرستاق والنهضة 1/1 من وضعيهما في سلم الترتيب؛ حيث رفع العنابي الذي يقوده حمد العزاني رصيده إلى 22 نقطة، ووصل فريق محسن درويش إلى النقطة 25.

قائمة الهدافين تضمُ: بيكاي لاوسون (مسقط): 9 أهداف، ومحسن جوهر (صحم): 8 أهداف، وسعيد الرزيقي (فنجاء): 7 أهداف، وعصام الصبحي (الرستاق): 7 أهداف، وخليفة الجهوري (صحم): 7 أهداف.