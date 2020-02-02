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بالفيديو .. إعفاء الداعية وسيم يوسف من إمامة مسجد الشيخ زايد

الأحد 02 فبراير 2020 03:59 م بتوقيت مسقط

بالفيديو .. إعفاء الداعية وسيم يوسف من إمامة مسجد الشيخ زايد

أبوظبي - الوكالات

قرر مركز  جامع الشيخ زايد الكبير بالإمارات، إعفاء الداعية الإماراتي من أصل أردني، وسيم يوسف، من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير في العاصمة أبو ظبي.

ونشر المركز عبر حسابه الرسمي على توتير بيان بإعفاء وسيم يوسف جاء فيه: " مركز جامع الشيخ زايد الكبير يعلن أنه بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول فإنه لم يعد بعد الآن إماما وخطيبا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير".

وجاء قرار الإعفاء بعد جدل أثاره نشر يوسف مقطع فيديو يشكو فيه من معاملة بعض الشباب الإماراتيين له وإيذائهم له ولعائلته بتعليقاتهم.

وكان الداعية الإماراتي قد نشر شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يشرح فيها سبب رفعه قضايا ضد من أساءوا إليه من داخل الإمارات على مواقع التواصل.

وأعرب الداعية يوسف عن استعداده للتنازل عن القضايا إذا اعتذر المدّعى عليهم عن شتمهم له.

وقال يوسف في شريط فيديو، إن الشتائم بحقه آذته وآذت عائلته ووصلت لحد تعرض ابنه للضرب، مما اضطره لمقاضاة الذين يستهدفونه، لكنه قال إنه مستعد لسحب الدعاوى إذا أعرب الذين يستهدفونه عن ندمهم واعتذروا.

وكانت محكمة جنح أبوظبي في دولة الإمارات، قررت الأسبوع الماضي تأجيل النظر في الدعاوى المقامة من الداعية يوسف، ضد مواطنين ومقيمين، إلى جلسة الخامس من فبراير الجاري، للاطلاع واتخاذ القرارات في شأن الطلبات.

ورفع وسيم يوسف 19 قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما هدد بمقاضاة كل من يسيء إليه من داخل الإمارات على مواقع التواصل.

 

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