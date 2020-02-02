إجراءات بدور الحضانة في السلطنة لمواجهة "كورونا"

مسقط – الرؤية

نبهت وزارة التنمية الاجتماعية أصحاب ومديري دور الحضانة بضرورة أخذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الأطفال، مع التعميم على أولياء الأمور بعدم إحضار أطفالهم لدار الحضانة في حالة كانوا يعانون من أعراض ارتفاع في درجة الحرارة والرشح والكحة واحتقان البلعوم وصعوبة التنفس، مع ضرورة توفير أجهزة التعقيم للأطفال والكادر الوظيفي بدار الحضانة، وذلك في ضوء ما يشهده العالم حاليا من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأضافت بضرورة التأكد من غسل اليد بالماء والصابون بالطرق الصحيحة للأطفال وللكادر الوظيفي، وعدم السماح لأولياء الأمور بالدخول إلى مباني دور الحضانة واقتصار استلام وتسليم أطفالهم من الخارج.

كما أكدت إلى عدم قبول أي طفل من البلدان المنتشر فيها الفايروس أو الأطفال الذين سافروا إلى هذه الدول خلال الستة أشهر الماضية، إلا في حالة قيامه بإجراء فحوصات طبية حديثة وإحضار مايثبت ذلك بشكل رسمي، مع عدم قبول تدريب أي كادر وظيفي بدار الحضانة من العمانيات وغير العمانيات بدون فحص طبي معتمد من وزارة الصحة.