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259 وفاة بسبب "كورونا".. والفيروس يتفشى في 24 دولة

الأحد 02 فبراير 2020 08:47 ص بتوقيت مسقط

259 وفاة بسبب "كورونا".. والفيروس يتفشى في 24 دولة

عواصم - الوكالات

واجهتْ الصين، أمس السبت، عُزلة مُتنامية بسبب فرض قيود دولية على السفر منها وإليها، وتعليق الرحلات الجوية مع ارتفاع عدد الوفيات من انتشار فيروس كورونا الجديد إلى 259.

وقالتْ لجنة الصحة الوطنية في الصين إنَّ البلاد أكدت وجود 2102 حالة إصابة جديدة، أمس الأول، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791. وأعلن نحو 24 بلدا اكتشاف 137 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس. وارتفع عدد الوفيات بنحو 46 حالة إلى 259 شخصا. وتشير البيانات الصينية حتى الآن إلى أن المرض أقل فتكا من تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) بين عامي 2002 و2003؛ إذ أسفر انتشار ذلك المرض وقتها عن وفاة ما يقرب من 800 شخص، وإصابة نحو ثمانية آلاف بالعدوي. لكن الأرقام الحالية قد تتغير سريعا. وفي بكين، دوّن متطوعون يرتدون كمامات تفاصيل السكان العائدين من بلداتهم بعد عطلة العام القمري الجديد عند مدخل كل تجمع سكني.

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