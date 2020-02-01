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تنفيذ مشروع السيطرة على الأمراض الحيوانية والمشتركة

السبت 01 فبراير 2020 09:26 م بتوقيت مسقط

تنفيذ مشروع السيطرة على الأمراض الحيوانية والمشتركة

مسقط - العمانية

نفَّذتْ وزارة الزراعة والثروة السمكية مشروعَ السيطرة على الأمراض الحيوانية والمشتركة في مركز بحوث الصحة الحيوانية، التابع للمديرية العامة للبحوث الزراعة والحيوانية بالوزارة ، وبتمويلٍ من "صندوق التنمية الزراعية والسمكية"، بمبلغ وقدره 50 ألف ريال.

ويهدفُ المشروع إلي بيان التوزيع الجغرافي لمختلف الأمراض الحيوانية التي تُهدِّد الصحة العامة وصحة الحيوان بالسلطنة، وإظهار مدى وبائيتها وانتشارها، وجمع معلومات، وبناء قاعدة بيانات بأسس علميَّة تُسهم في وضع وتنفيذ إستراتيجيات مُعتمدة في السيطرة والمكافحة للحد من انتشارها، كما يهدفُ إلى بناء القدرات وتأهيل الكادر العماني. وقد تمَّ جمع عينات وبيانات المشروع من جميع ولايات السلطنة خلال الفترة من أغسطس 2017 إلى يوليو 2018، وشملتْ مَسح مصلي لمرض النيوسبورا، ومرض حمى الوادي المتصدع في كل من الضأن والماعز. وبلغ إجمالي العينات 6830 عينة؛ منها: 3448 عينة من الضأن، و3382 من الماعز، وحُلِّلت العينات باستخدام تقنية الامتصاص المناعي للكشف عن الأجسام المضادة لمسبب المرض.

وأظهرتْ نتائج المسح المصلي تسجيل 11 عينة من الضأن، و5 عينات من الماعز، إيجابية للأجسام المضادة ضد داء النيوسبوروزيس، وكان معدل الانتشار الفردي 0.64 بالمائة في الضأن، و0.30 بالمائة في الماعز، في حين كانت نسبة الانتشار بالنسبة للقطيع 2.38 بالمائة في قطعان الضأن، و1.08 بالمائة في قطعان والماعز. وكانت جميع عينات الفحص للضأن والماعز سلبية لمرض حمى الوادي المتصدع، ولم يتم العثور على أي عينة إيجابية للأجسام المضادة في قطعان الضأن والماعز.

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