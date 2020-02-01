"الاختصاصات الطبية" يناقش برنامجي الجراحة العامة والأطفال

مسقط - الرؤية

تَرَأس سَعَادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، الخميس الماضي، اجتماعَ المجلس التنفيذي الأول للعام 2020م، في ديوان عام المجلس، بحُضور أعضاء المجلس التنفيذي، ورؤساء اللجان التعليمية للبرامج التدريبية بالمجلس.

واستهلَّ سَعَادته الاجتماع بالترحيب بالحضور، مشيرا إلى أنَّ المجلس التنفيذي ينعقد بشكل دوري لمتابعة وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية المعتمدة، وتنظيم شؤون التدريب بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية.

بدأ الاجتماع باعتماد محضر المجلس التنفيذي الرابع للعام 2019م، ومتابعة القرارات وخطط العمل، ثمَّ تمت مُناقشة لائحة استخدام المؤسسات الصحية الدولية كمراكز تدريبية مشاركة للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، والتي يهدفُ المجلسُ من خلالها للتحقُّق من استيفاء هذه المراكز للاشتراطات اللازمة قبل اعتمادها كمراكز مشاركة في التدريب، وإيفاد الأطباء لتلقي التدريب فيها؛ وذلك من خلال الزيارات الميدانية للجنة الاعتراف بالمجلس، والتحقق من حصول هذه المؤسسات على الاعتراف الدولي، وتوفر الموارد والكوادر التعليمية والخدمات اللازمة للعملية التعليمية.

واطَّلع أعضاءُ المجلس التنفيذي -خلال الاجتماع- على تقريري منتصف الفترة لبرنامجي الجراحة العامة والأطفال المقدَّم من قبل لجنة الاعتراف بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وقد تضمَّن التقريران نقاطَ التميز والنقاط التي تحتاج إلى تطوير مع التوصية حولهما.. يُذكر أن الزيارة القادمة لمجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية ستكون في شهر أبريل للعام 2021.

واستعرضَ المجلسُ أبرز الأنشطة التي نُفذت في خطة العمل العام الفائت 2019م، والنظر إلى ما حقَّقه المجلس خلال تلك الفترة من نجاح في المشاريع المنجزة والتحديات التي واجهته، وإيجاد الحلول لها لأداء رسالة المجلس في تخريج أطباء ذوي كفاءة علمية وعملية عالية.