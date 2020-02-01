السلطنة تستضيف رالي الشرق الأوسط.. والعطية في صدارة المشاركين

مسقط - الرؤية

تنطلق يوم الخميس القادم منافسات الجولة الأولى لبطولة الشرق الأوسط للراليات التي تستضيفها السلطنة في الفترة من 6 إلى 8 فبراير الحالي بتنظيم من الجمعية العمانية للسيارات وسط حضور ومشاركة كوكبة من أبطال الراليات العرب والعمانيين.

يتقدم المتسابقان النجم القطري ناصر صالح العطية صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولات الشرق الأوسط للراليات والمتسابق الكويتي مشاري الظفيري والمتسابق القطري الآخر ناصر خليفة العطية واللبناني هنري قاعي بالإضافة للمتسابق الكويتي جاسم المقهوي، فيما تشهد القائمة العمانية عودة المتسابق خالد المنجي للمشاركة من جديد في سباقات الراليات بعد غياب 3 مواسم تقريبا، كما ستعلن البطولة الحضور الأول للمتسابق عبد الله الزبير.

وتضم اللائحة 18 متسابقا من مختلف الجنسيات، وبالإضافة للأسماء المذكورة تضم القائمة أيضا مشاركة المتسابق الشاب عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا على متن سيارة فورد فيستا( ار 5) والذي يشارك لأول مرة في راليات الشرق الأوسط على هذه السيارة. وكذلك يشارك المتسابق حامد القاسمي بسيارة ايفو 8 والمتسابق سيف الحارثي الذي يقود سياره ايفو 10 وجراح الطوقي على متن سيارة ايفو 8 و هيثم صومار على سيارة سوبارو امبريزا، كذلك سيشارك بالرالي كل من زكريا العوفي على متن ايفو 9 وزكريا العامري على متن سوبارو امبريزا، إضافة لمشاركة غيث القاسمي بسيارة ايفو 6 ومحمد المزروعي على متن ياريس ووهيب الخروصي وعلى متن سيارة من طراز تويوتا ياريس ذات الدفع الثنائي .

وينظم رالي عمان الدولي هذا العام من ثلاثة عشرة مرحلة مقسمة على مدى ثلاثة أيام، حيث تبدأ الفعاليات بإقامة المرحلة الاستعراضية في المسار المخصص بمقر الجمعية العمانية للسيارات، وذلك مساء يوم الخميس 6 فبراير، فيما ستقام يوم الجمعة 3 مراحل في كل من منطقة المسفاة وقرية سعال ومدينة العرفان خلف الجمعية العمانية للسيارات وهي مرحلة قريبة جداً للمشاهدة الجماهيرية وحيث ستعاد كل المراحل مرتان، ويستكمل السباق في اليوم التالي الجمعة بإقامة 3 مراحل أخرى في منطقة قرية الخوض (الخوض القديمة) والبطحاء بمنطقة السيح الأحمر ومدينة العرفان والتي ستعاد هي الأخرى لمرتين قبل أن يتم تكريم المتسابقين الفائزين عقب نهاية السباق في الجمعية العمانية للسيّارات.