"التجارة والصناعة" تبدأ تطبيق المواصفة القياسية لمستحضرات التجميل

مسقط - الرؤية

بَدأت وزارة التجارة والصناعة، نهاية الشهر الماضي، تطبيقَ المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO1943/2016)، والخاصة بمُتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية؛ وذلك بعد انقضاء 6 أشهر من إصدار القرار الوزاري رقم 128/2019 الخاص بالمواصفة في 11 يوليو 2019. وأشارتْ المديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أنَّ الهدف من القرار: توفير منتجات آمنة لصحة وسلامة الإنسان عند استعماله للمستحضر التجميلي تحت ظروف الاستخدام العادي، ولتحقيق الانسجام والمواءمة الموحدة للسوق الخليجي المشترك.

وأَوْضَحت وزارة التجارة والصناعة أنَّه يُشترط عند الموافقة على مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، أن يكون مُقدِّم الطلب حاصلًا على ترخيص سارٍ المفعول يخوِّله باستيراد وبيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والتقيد بتقديم كافة الوثائق المطلوبة وفقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة عند تقديم الطلب، مع تحمُّله كافة المسؤولية حول صحة الوثائق المقدمة؛ وتشمل: شهادة مختومة من الصانع تُبيِّن المكونات الداخلة لكل مستحضر، مع نسبتها، ووظيفتها، وتقرير اختبار لكل مستحضر تجميلي صادر عن مختبر معتمد حاصل على شهادة ISO17025 في مجال مستحضرات التجميل، وتقديم بطاقة البيانات الإيضاحية بخط واضح ومقروء، وفقا لمتطلبات السلامة في المواصفة القياسية الخليجية لمستحضرات التجميل GSO1943، مع تقديم إقرار بأنْ يلتزم بما ورد بالمواصفة الخليجية رقم GSO1943، وأن تكون منتجاته الموضوعة في أسواق السلطنة مطابقة لهذه المواصفة.

وأكَّدت الوزارة أنَّ المواصفة القياسية تختصُّ بمتطلبات ومعايير السلامة العامة؛ حيث تتطلَّب أن تكون مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية خالية من الخنزير ومشتقاته، وخالية من أي مواد غير نظيفة أو متحللة، وأن تكون متجانسة ومستقرة، ولا تتغير خصائصها خلال مدة صلاحيتها عند تخزينها واستخدامها وفقا للتعليمات، ولا تحتوي على صور وعبارات مخالفة للآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحدَّدت المواصفة حدودَ الرقم الهيدروجيني المسموحة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، إضافة إلى حدود الكميات غير المقصود تواجدها من المعادن الثقيلة والحدود الميكروبيولوجية في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ويجب أن تستوفِي المكونات المستخدمة في مُستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، مُتطلبات هذه المواصفة، والخاصة بالقيود المفروضة على مكونات مستحضرات التجميل وفقا لما ورد فيها. كما تختصُّ هذه المواصفة بمتطلبات التعبئة والتغليف والبياﺎﻨﺎت اﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ الواﺠب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ مستحضرات التجميل وﻤﻨﺘﺠﺎت العناية الشخصية.