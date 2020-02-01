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بإجمالي أكثر من 108 ملايين ريال عماني ونحو 155 مليون سهم

اعتماد النتائج المالية لبنك مسقط.. وتوزيع أرباح بنسبة 40%

السبت 01 فبراير 2020 06:56 م بتوقيت مسقط

اعتماد النتائج المالية لبنك مسقط.. وتوزيع أرباح بنسبة 40%

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة بنك مسقط، اجتماعا برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، لاعتماد النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمعدل 40%، 35% كأرباح نقدية و5% كأسهم مجانية، بحيث يحصل المساهمون في البنك على أرباح نقدية بواقع 0.035 ريال عماني لكل سهم قيمته الاسمية 0.100 ريال عماني بإجمالي 108.317 مليون ريال عماني على رأس المال الحالي للبنك، كما سيحصل المساهمون على أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل (20) سهما، أي ما مجموعه 154,739,168 سهماً قيمة كل منها 0.100 ريال عماني، وبذلك سيكون مجموع قيمة الأسهم الموزعة 15.474 مليون ريال عماني. وستكون الأرباح النقدية والأسهم المجانية رهناً بالحصول على موافقة اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين والجهات التنظيمية والرقابية المختصة.

وكان بنك مسقط قد أعلن عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 . وحقق البنك أرباحاً صافية بلغت 185.55 مليون خلال العام مقارنة مع 179.63 مليون ريال عماني تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2018م بزيادة قدرها 3.3%، كما بلغ صافـي إيـرادات الفـوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي 316.97 مليون ريال عماني للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 مقارنة بمبلغ 304.29 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2018م أي بزيادة نسبتها 4.2%.

وسجلت الإيرادات الأخرى 155.2 مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مقارنة بمبلغ 142.45 مليون ريال عماني للعام 2018م، أي بزيادة نسبتها 9%.

وبلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية 195.93 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 190.34 مليون ريال عماني للعام 2018م، أي بزيادة نسبتها 2.9%. وخصص البنك مبلغًا قدره 56.13 مليون ريال عماني لمجابهة خسائر القروض والخسائر الأخرى للعام 2019م مقابل مخصصات بلغت 43.24 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م.

وانخفض صافي محفظة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 0.7% لتصل إلى 8,878 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 8,939 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2018م. ويعزى الانخفاض في صافي محفظة القروض إلى السداد المسبق لبعض قروض الشركات الكبرى في عام 2019م.

وانخفضت إيداعات الزبائن والتي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة 5% لتصل إلى 8,044 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 8,463 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر من العام 2018م، ويرجع السبب الرئيسي لإنخفاض ودائع الزبائن في عام 2019م إلى الزيادة الكبيرة في الودائع قصيرة الأجل خلال الربع الأخير من العام 2018م، والتي كانت ودائع مؤقتة بطبيعتها.

وبلغ العائد الأساسي على السهم 0.060 ريال عماني في العام 2019م مقابل0.059 ريال عماني في العام 2018م، وستبلغ نسـبة كـفايـة رأس الـمال بعـد تخصيص الأربـاح المقترحة 19.72% كما في 31 ديسمبر 2019م مقابل الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي العماني والبالغة نسبته 14.50%.

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