"صحار الدولي" يدشن حساب الجوائز الجديد للعام 2020

مسقط – الرؤية

اختتم "صحار الدولي" برنامج حساب الجوائز للعام 2019 بإجراء السحوبات الكبرى تحت شعار "هذا هو الفوز"، حيث أجريت السحوبات في مؤتمر صحفي نظمه البنك في فندق دبليو مسقط لإعلان أسماء 4 فائزين محظوظين بجوائز نقدية بإجمالي 400 ألف ريال عُماني موزعة بالتساوي على اثنين من الفئة العامة واثنين من فئة إدارة الثروات.

واستهل المؤتمر الصحفي بكلمة خليل الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية بصحار الدولي، سلط فيها الضوء على أهمية الادخار وفوائده كما قدَّم التهنئة للفائزين المحظوظين في السحوبات الكبرى لنهاية العام 2019. وتمَّ إجراء السحوبات الكبرى والكشف عن الفائزين الأربعة، من فروع عبري والخوير والخوض وشناص، ليتم بعد ذلك تدشين برنامج صحار "حساب الجوائز الجديد للعام 2020"، واستعراض السحوبات التي يتضمنها.

وقال خليل الهديفي: كان الهدف الرئيسي من إطلاق برنامج حساب الجوائز 2019 تعزيز ثقافة الادخار عند الزبائن بما يساعدهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية، حيث ترتكز رؤية صحار الدولي المتمثلة في مساعدة الناس والمجتمع على "الفوز" على تشجيع الزبائن على الاستثمار بصورة إيجابية وفاعلة من أجل التخطيط السليم لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، مما يسهم بدوره في تحقيق الازدهار والتقدم للبلاد بشكل عام على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف: بالنيابة عن صحار الدولي أهنئ كل الفائزين المحظوظين في السحوبات الكبرى لنهاية العام 2019، ونؤكد أنه أصبح لدى زبائننا فرصاً أكبر للفوز من خلال استمرارهم في الادخار والتوفير لتحقيق الاستفادة القصوى في برنامج الجوائز 2020 الجديد تحت شعار "مزيد من التوفير، مزيد من الفوز".