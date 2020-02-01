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تخليدًا لمساهمته في تحويل عُمان إلى دولة حديثة

سفارة باكستان تنظم جلسة عزاء للمغفور له جلالة السلطان قابوس

السبت 01 فبراير 2020 06:37 م بتوقيت مسقط

سفارة باكستان تنظم جلسة عزاء للمغفور له جلالة السلطان قابوس

 

مسقط - الرؤية

نظمت سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في مسقط جلسة خاصة للتعازي، على روح المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، في المدرسة الباكستانية.

وحضر الجلسة عدد كبير من الجالية الباكستانية المقيمة في مسقط، وكذلك شخصيات عُمانية بارزة. وتمّ تنظيم هذه الجلسة تكريمًا للروح الطاهرة لجلالة السلطان قابوس – طيب الله ثراه، وتخليدًا لذكرى مساهمته في تحول سلطنة عُمان إلى دولة حديثة ومتطورة ونابضة بالحياة.

وركّزت الجلسة على الدور الذي اتخذه جلالة السلطان قابوس بن سعيد، طيّب الله ثراه، في تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وخارجها.

وصرّح سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية بأنّ المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، طيّب الله ثراه، كان صديقاً مقربًا جدًا لباكستان، وكان حاكمًا ذا بصيرة وحكمة وفطنة، حيث إنّه سمح لأكثر من 250,000 مقيم باكستاني بالعمل والإقامة في سلطنة عُمان بأمن وسلام.

كما ذكر أنّ الزيارة التي قام بها المغفور له بإذن الله تعالى لباكستان في عام 2001 وضعت أساسًا متينًا للتعاون الوطيد والعلاقات الأخوية القوية بين البلدين.

 

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