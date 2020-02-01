الفرق العمانية تتصدر الجولة الثانية من بطولة الطواف العربي للإبحار الشراعي

مسقط – الرؤية

تمكنت الفرق العُمانية من السيطرة على المراكز الأولى في ختام منافسات الجولة الثانية من بطولة الطواف العربي للإبحار الشراعي 2020 والتي أقيمت في ميناء الدقم، حيث شهدت سباقات الجولة منافسات حامية بين الفرق ليتمكن من خلالها فريق إي.أف.جي العُماني من إنهاء السباقات في المركز الأول وبالتالي مواصلة حصد المزيد من النقاط وتعزيز موقعه في صدارة الترتيب العام للبطولة، يليه فريق مجموعة أتلانتك الفرنسي ثانياً وقارب الفريق النسائي العُماني دي.بي شنكر ثالثاً.

وشهدت منافسات اليوم الثاني من الجولة الثانية إقامة أربع سباقات للمسافات القصيرة، تمكن من خلالها فريق إي.أف.جي بقيادة سفيان بوفيت وعلي البلوشي وجاردير وكورنتير من الفوز بالمركز الأول برصيد ثلاث نقاط، بعد تمكنه من الفوز بسباقين، يليه فريق مجموعة أتلانتك في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، فيما حل ثالثاً الفريق النسائي والمدعوم من قبل دي.بي شنكر والذي يضم البحّارات العُمانيات ابتسام السالمية ومروة الخايفية، بقيادة البحّارة أودري أوجيرو وزميلتها البحّارة السويسرية لوران ميتراوكس برصيد سبع نقاط.

أمّا الترتيب العام فيواصل فريق بنك إي.أف.جي موناكو من تصدر الترتيب العام برصيد 4 نقاط ، يليه فريق مجموعة أتلاتنك الفرنسي برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث فريق دي.بي شنكر النسائي برصيد 10 نقاط، فيما حل فريق هيلفيستا بربر خامساً برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحد في المركز السادس فريق النهضة بقيادة البحّار أكرم الوهيبي، فيما جاء فريق مطارات عُمان والذي يقوده البحّار حسين الجابري في المركز السابع برصيد 18 نقطة، ويتساوى معه فريق هيلفيستا بلو في المركز السابع وفي المركز الأخير فريق رويان أتلانتك برصيد 32 نقطة.

وتستكمل منافسات الجولة الثالثة من بطولة الطواف العربي للإبحار الشراعي 2020 في نسختها العاشرة في جزيرة مصيرة والتي تعتبر أحد أهم المواقع الرائعة والتي تكون فيها سرعات الرياح مثالية للإبحار وانطلاق القوارب بسرعات عالية، حيث قالت البحّارة السويسرية لوران ميتراوكس من فريق دي.بي شنكر النسائي: "لقد سبق لي التواجد على جزيرة مصيرة والظروف المناخية بها مناسبة جداً للإبحار، ونحن على أتم الاستعداد لخوض منافسات الجولة الثالثة". وأضافت: سنبذل قصارى جهدنا في الحفاظ على مستويات ادائنا وتقديم مستويات أفضل خلال السباقات ونتمنى التقدم في المراكز وكلي ثقة بطاقم الفريق، فقط نحتاج إلى أن نكون أكثر تركيزًا وأن نحافظ على هذا التركيز في كل سباق نخوضه.