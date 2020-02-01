والي محضة يكرم موظفي البلدية لجهودهم الملموسة في مواجهة الأمطار

محضة - سيف المعمري

كرَّم مكتب والي محضة عددًا من موظفي البلدية بالولاية؛ تقديراً وعرفاناً منهم بدورهم البارز عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية، والتي خلَّفت الكثير من الأضرار في البنية الأساسية؛ مما استدعي منهم مواصلة العمل ليل نهار.

واستقبلَ سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الفارسي والي محضة، موظفي البلدية، بمكتبه، بحضور سعادة سالم بن علي الكعبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية محضة، والشيخ سعيد بن عبيد الكعبي، والشيخ علي بن خلفان الخايفي نائب والي محضة، وخليفة بن عبدالله الدوحاني مدير بلدية محضة.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الفارسي والي محضة: إنَّ هذا التكريم تثمينا للجهود الملموسة التي قام بها الأخوة الموظفون، والذين كان لهم كبير الأثر في تقليل حجم المعاناة بعد الأمطار الغزيرة التي مرت بها الولاية، خاصة ان البلاد كانت تمر في فترة حداد وتعطيل لمعظم الجهات الحكومية والخاصة، وهذا التكريم لا يُوفيهم حقهم، فلهم منا كل الشكر والتقدير والاحترام.

وعبَّر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة، التي تعزز من تفاني الموظفين، وبذلهم المزيد من الجهد ليكونوا عند حسن ظن الجميع بهم.

وشهدتْ ولاية محضة خلال يناير الماضي أمطارًا غزيرة غير مسبوقة، تسبَّبت في فيضان سدود الولاية، وتعرض العديد من الطرق والممتلكات العامة والخاصة إلى أضرار جسيمة نتيجة لذلك.