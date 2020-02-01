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"الرؤية" تكرم 20 حرفيا بالظاهرة.. الأربعاء

السبت 01 فبراير 2020 05:56 م بتوقيت مسقط

"الرؤية" تكرم 20 حرفيا بالظاهرة.. الأربعاء

 

عبري - ناصر العبري

تُنظِّم جريدة "الرؤية" -وبالتعاون مع مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة الظاهرة- وللسنة الثانية على التوالي، فعالية لتكريم 20 حرفيا وحرفية؛ تقديرًا لجهودهم المخلصة في الحفاظ على الموروث العماني.

وتولي جريدة "الرؤية" -وفق نهج "إعلام المبادرات"- اهتمام خاصا بتكريم ودعم الإبداع العُماني، ترجمة لرؤية المؤسسة في الاحتفاء بالمنتج العماني، وتطوير الصناعات الحرفية العمانية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ويرعى التكريم الدكتور حكم بن سالم الفارسي مدير عام مساعد للشؤون التخطيط وتنمية الموارد البشرية وتقنية المعلومات بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الظاهرة، وبحضور سالم بن علي المحروقي مسؤول مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة الظاهرة، وعدد من المسؤولين.

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