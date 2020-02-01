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السلطنة تشارك في دورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للنساء

السبت 01 فبراير 2020 05:55 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في دورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للنساء

 

مسقط- الرؤية

غادر البلاد صباح أمس الفريق الوطني للرماية متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة في بطولة دورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للنساء، والتي ستقام في إمارة الشارقة خلال الفترة من 2- 9 فبراير الجاري.

وتأتي المشاركات الخارجية للفريق الوطني للرماية وباقي الفرق الرياضية العسكرية في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها قوات السلطان المسلحة لرفع مستوى الأداء الرياضي وإدامة الفرق الوطنية التي تمثل السلطنة في المحافل الإقليمية والدولية وبما يحقق الأهداف العسكرية والوطنية المنشودة.

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