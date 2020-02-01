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اكتشاف سلحفاة عملاقة في الإكوادور

السبت 01 فبراير 2020 05:55 م بتوقيت مسقط

اكتشاف سلحفاة عملاقة في الإكوادور

 

كيتو (الإكوادور) – أ.ف.ب

اكتشفت بعثة علمية في أرخبيل جالاباجوس، سلحفاة عملاقة قريبة من فصيلة "جورج الوحيد" والمنقرضة، على ما أعلن المتنزه الوطني في جالاباجوس في بيان.

وتعتبر السلحفاة الشابة الأنثى المكتشفة ذات "أهمّية كبيرة لأنها تحتوي على جينات وراثية من فصيلة "كيلونويديس أبينجدوني"، السلحفاة العملاقة في جزيرة بينتا، التي انقرضت وكان ينتمي إليها السلحفاة جورج" الشهير، على ما جاء في البيان الصحافي الصادر عن المتنزه الوطني.

تمّ التعرّف إلى هذه السلحفاة خلال رحلة استكشافية إلى بركان وولف في جزيرة إيزابيلا، اتبعت خطى القراصنة وصيّادي الحيتان القدامى الذين اعتادوا على ترك السلاحف للتخفيف من حمولة مراكبهم. ويراوح عدد السلاحف حالياً بين 10 آلاف إلى 12 ألف سلحفاة في مساحة لا تتجاوز 600 كيلومتر مربع.

إلى ذلك، حدّد الحرّاس والعلماء في المتنزه الوطني ومنظّمة "جالاباجوس كونسرفنسي" غير الحكومية وجود 29 سلحفاة أخرى، هي 18 أنثى و11 ذكراً، يحملون "جينات جزئية" من فصيلة "كيلونويديس أبينغدوني" في جزيرة فلوريانا. ويعتقد الخبراء أنَّ السلحفاة العملاقة تنتمي إلى فصيلة جورج، الذي نفق العام 2012 من دون إنجاب صغار بعد رفضه التزاوج في الأسر مع إناث من سلاسل قريبة، و"قد تكون منحدرة مباشرة من سلحفاة أصيلة لا تزال تقيم في محيط بركان وولف".

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