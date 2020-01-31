تعرف على شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى الصين

عواصم – الوكالات

مع تزايد القلق من انتشار فيروس "كورونا" الخطير، والذي أودى بحياة 213 شخصا حول العالم، علق عدد كبير من شركات الطيران في العالم رحلاته إلى الصين.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب الفيروس، وقالت إن القرار اتخذ على خلفية المعلومات حول انتشار الفيروس في 18 دولة في العالم.

وفيما يلي قائمة بشركات طيران علقت أو قلصت رحلاتها إلى الصين:

- شركات الطيران "أزور أير" و"أي فلاي" و"نوردويند" علقت رحلاتها إلى الصين

- شركة الطيران "أورال" أوقفت برنامج رحلات التشارتر (غير الرسمية)

- مصر للطيران علقت رحلاتها إلى جميع المطارات في الصين

- الخطوط الألمانية "لوفتهانزا" علقت رحلاتها إلى الصين

- فيتنام علقت الرحلات الجوية مع مدينة ووهان، بؤرة فيروس "كورونا"

- الخطوط الإندونيسية "ليون أير" علقت رحلاتها إلى الصين

- الخطوط الجوية البريطانية علقت رحلاتها إلى الصين

- شركة الطيران "فين أير" علقت رحلاتها إلى الصين

- الخطوط الفرنسية علقت رحلاتها إلى الصين

- كازاخستان وجورجيا علقتا رحلاتهما إلى الصين حتى 29 مارس

- الخطوط الجوية الكينية علقت رحلاتها إلى الصين

- الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها إلى مدن بكين وشنغهاي، وقوانغتشو، وشيان الصينية حتى 9 فبراير المقبل

- الخطوط الجوية الأوكرانية علقت رحلاتها إلى الصين

- الخطوط الجوية "رواندا أير" علقت رحلاتها إلى الصين

- الخطوط الجوية التايلاندية علقت الرحلات إلى ووهان، وكذلك الشركة الماليزية "أير آسيا" والخطوط اليابانية "أول نيبون"