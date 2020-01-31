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سعر نفط عمان دون 60 دولارا

الجمعة 31 يناير 2020 02:03 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان دون 60 دولارا

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر مارس القادم اليوم  59.66 دولار أمريكي

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط شهد عُمان ارتفاعًا بلغ (1.49) دولارًا، مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 58.17 دولار أمريكي.

 

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