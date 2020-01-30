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البلوشي ينجح في الإدارة التحكيمية لمباراة جماهيرية بالأردن

الخميس 30 يناير 2020 02:59 م بتوقيت مسقط

البلوشي ينجح في الإدارة التحكيمية لمباراة جماهيرية بالأردن
أدار حكمنا الدولي أحمد البلوشي مساء امس الأربعاء المباراة النهائية الجماهيرية للدوري الأردني، والتي جمعت نادي الوحدات والارثوذكسي على صالة الأمير حمزة في الجولة السادسة من المرحلة النهائية، وبحضور 9 الاف متفرج. توج من خلالها نادي الوحدات بطلا لدوري كرة السلة بنك الإسكان، بعد تغلبه على فريق الأرثوذكسي، وتغلب الوحدات على الأرثوذكسي بنتيجة 74- 68 وحقق الوحدات الفوز في "4" مباريات مقابل انتصارين للأرثوذكسي، ليتمكن بذلك من حسم لقب الدوري. ادار المباراة برفقة حكمنا الدولي احمد البلوشي الحكم السعودي حاتم الحربي والبحريني محمد السلم.

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