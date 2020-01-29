الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يتسلم رسالة خطية من وزير الدفاع الأمريكي

◄ إسبر: أمريكا تُكن عظيم التقدير والاحترام لسياسة الاستقرار التي خطها السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

تسلَّم مَعَالي السيِّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، رسالة خطية من مَعَالي مارك إسبر وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية.. ضمَّنها أصدق تعازيه وجميع منتسبي وزارة الدفاع الأمريكية في وفاة فقيد الوطن المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه.

وقال في الرسالة إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تُكنُّ عظيم التقدير والاحترام لسياسة الاستقرار التي خطَّها جلالة السلطان الراحل لسلطنة عُمان لما يقارب الخمسين عامًا؛ فلقد كان قائدًا ذا رؤية ثاقبة عندما تنبَّأ في السبعينيَّات بأن التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين سوف تكون له فوائد إستراتيجية للعلاقات العسكرية العُمانية الأمريكية.

واستشهدَ وزيرُ الدفاع الأمريكي في رسالته بحديث جلالة السلطان قابوس -رحمه الله- عند زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في العام 1983م للرئيس الأمريكي رونالد ريجان؛ قائلًا: "نحن نُدرك أنه في الوضع السائد في العالم لا تستطيع أي دولة أن تتصرَّف بمعزل عن الدول الأخرى، ويجب أن يبذل العالم الحر جهدًا منسقًا إذا ما أريد للحرية أن لا تنطفئ شعلتها. لذلك؛ فإننا نتطلع إلى تأييد أصدقائنا تماما كما نقدِّم تأييدنا لهم".. إنَّ كلمات جلالة السلطان تلك لا تزال تجد صداها في العلاقات العمانية-الأمريكية إلى يومنا هذا.

ونقلتْ الرسالة تمنيات وزير الدفاع الأمريكي لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- بالتوفيق والنجاح، مُؤكدًا ثقة الإدارة الأمريكية بأنَّ إرث الصداقة الذي خلَّفه جلالة السلطان قابوس -طيب الله ثراه- مع الولايات المتحدة وجهوده المخلصة في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وصوت جلالته الداعي للسلام والاعتدال، سوف يستمر تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق.

وجاء تسليم الرسالة عند استقبال معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، صباح أمس، بمكتبه بمعسكر بيت الفلج، ملحق الدفاع العسكري الأمريكي.