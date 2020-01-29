تخريج دورة طب الطيران الأولى بسلاح الجو السلطاني العماني

مسقط - الرؤية

شهد مركز تدريب طب الطيران بسلاح الجو السلطاني العماني، صباح أمس، تخريج دورة طب الطيران الأولى؛ وذلك تحت رعاية العميد الركن جوي عامر بن علي آل خليفين مدير عام الإدارة والقوى البشرية بقيادة سلاح الجو السلطاني العماني.

واشتملَ برنامج تخريج الدورة -الذي أقيم بمقر المركز- على إيجاز عن مجريات الدورة وتسليم الشهادات للخريجين.

ومركز تدريب طب الطيران هو أول مؤسسة تدريبية من نوعها في السلطنة تُعنى بتدريب الطاقم الجوي في مجال طب الطيران، وتعزيز السلامة الجوية من خلال تدريب الأطقم على الاستعداد الأمثل للتعامل مع الحالات الطارئة المتعددة التي يمكن أن يتعرض لها أثناء الطيران، كما يعد من المراكز المتخصصة وبإمكانات متطورة ومؤهلة في تدريب الأطقم الجوية في مجال طب الطيران، وقد زوِّد المركز بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة، إضافة إلى نخبة من الكوادر العمانية المؤهلة.

حَضَر المناسبة كبير أطباء سلاح الجو السلطاني العماني، وجمع من ضباط وضباط صف وأفراد سلاح الجو السلطاني العماني.