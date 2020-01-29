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استعراض التعاون القائم بين السلطنة والهند

الأربعاء 29 يناير 2020 09:05 م بتوقيت مسقط

استعراض التعاون القائم بين السلطنة والهند

مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي السيِّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، بمكتبه بمعسكر بيت الفلج، صباح أمس، معالي بنكاج ساران نائب مستشار الأمن الوطني الهندي، الذي يزور السلطنة حالياً.

وتمَّ خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، وأشاد معاليه بمستوى العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، وجهود السلطنة في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.. حضر المقابلة سعادة سفير جمهورية الهند المعين لدى السلطنة، والوفد المرافق للضيف.

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