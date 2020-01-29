الأحمر الصغير يخسر من نظيره الإماراتي في مباراة ودية

الرؤية - أحمد السلماني

خسر منتخبنا الوطني للناشئين تجربته الثانية أمام شقيقه الإماراتي برباعية مُقابل هدفين، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين استعداداً لكأس آسيا للناشئين حيث يعسكر المنتخب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان الأحمر الصغير قد تعادل في اللقاء الأول بهدفين.

أحرز أهداف منتخبنا في هذا اللقاء نبراس البوسعيدي والمعتصم السمين فيما أحرز للإمارات أهدافها كل من علي محمد وعلي طاهر ويوسف البلوشي وسلطان عادل .

ويقود الإدارة الفنية لمنتخبنا للناشئين المدرب الوطني هلال العوفي والذي اختار قائمة تضم كل من: حضرم الحضرمي وجواد العزري من السيب ونوح باحجاج وهاشم العجيلي وعلي محمد والمعتصم السمين من ظفار وناصر ربيع من صلالة والمهند العبري من مرباط ومهند السعدي ومرشد الحمحمي من السويق وعمر البلوشي وعبدالله المعمري من مجيس ومحمد المخيني من العروبة وأحمد الهلالي ومحمد الشقصي من الرستاق وعلي الهنداسي ومحمد القطيطي من الخابورة ومحمد المقبالي من صحار وبدر المنظري من النهضة وطارق البدري من الشباب وراشد المحرزي وجاسم الخالدي من صحم.