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تعاون بين "التجارة والصناعة" و"التقييس الخليجية" في إنشاء نظام المطابقة

الأربعاء 29 يناير 2020 08:54 م بتوقيت مسقط

تعاون بين "التجارة والصناعة" و"التقييس الخليجية" في إنشاء نظام المطابقة

 

مسقط - الرؤية

تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة التقييس الخليجية في إنشاء نظام المطابقة العماني بهدف تسجيل الجهات المانحة لشهادات المطابقة، حيث تقوم هذه الجهات بفحص المنتجات في بلد التصنيع قبل استيرادها للسلطنة وإصدار شهادات تبين مطابقتها للمواصفات العمانية ولوائح السلامة. وقد تم تطبيق النظام على المكيفات عبر إصدار بطاقات كفاءة الطاقة.

وتعمل الوزارة حاليا على إعداد لائحة فنية لنظام تحقق المطابقة لضمان وجود منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات والمقاييس في السوق العماني عبر فحص المنتجات المستوردة قبل دخولها السلطنة، مما يعزز دخول هذه البضائع مباشرة الى السلطنة من الدول المصنعة.

وتولى وزارة التجارة والصناعة اهتماما كبيرا بالمختبرات في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بإصدار قوانين ولوائح فنية ومواصفات قياسية تتعلق بجودة المنتجات وذلك لأهميتها في المنظومة الاقتصادية وأثرها الفاعل في تطوير المعرفة والابتكار ومدى حاجة جميع أطياف المجتمع إلى خدماتها.

وتبذل الوزارة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس جهودًا كبيرة في مجال فحص المنتجات المستوردة قبل دخولها إلى أسواق السلطنة حيث يجري التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعمول بها للمواصفات القياسية العمانية الخليجية الملزمة الخاصة بالمنتجات وذلك في إطار التعاون القائم بين الوزارة وشرطة عمان السلطانية فيما يخص الخدمات الجمركية والإفراج عن البضائع ستساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة بالسلطنة.

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