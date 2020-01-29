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استعراض أحدث المشاريع الاستثمارية بالمنطقة

"حرة المزيونة" تبحث تحديات القطاع مع المستثمرين

الأربعاء 29 يناير 2020 08:53 م بتوقيت مسقط

"حرة المزيونة" تبحث تحديات القطاع مع المستثمرين

 

 

مسقط - الرؤية

 

عقدت المنطقة الحرة بالمزيونة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، اجتماعا مع الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين في الشركات والمصانع المستثمرة في المنطقة، لمناقشة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على إشراك الشركات القاطنة بالمنطقة في دعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستماع لاقتراحات الشركات والمصانع لتحسين جودة الخدمات المقدمة في المنطقة. وترأّس الاجتماع سعيد بن عبدالله البلوشي، القائم بأعمال مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشاريع القائمة في المنطقة الحرة بالمزيونة والمشاريع التي تعتزم "مدائن" تنفيذها بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، حيث تم استعراض آخر مستجدات مشروع تطوير الحزمة الثانية من المرحلة الأولى ومشروع إيصال الكهرباء للشركات المستأجرة (كابلات ومحولات)، والذي تقوم على تنفيذه شركة كهرباء المناطق الريفية، ومشروع النطاق العريض الذي تقوم على تنفيذه شركة النطاق العريض.

وأوضح المسؤولون خلال الاجتماع أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروع توفير نظام مراقبة إلكتروني (كاميرات وأنظمة تتبع)، كما تمّ الانتهاء من استلام عروض مناقصة مشروع تصميم مبنى الخدمات متعدد الاستخدامات، بهدف ضم الخدمات والتسهيلات التي تتطلبها العمليات الاستثمارية وعرضها أمام المستثمرين في موقع واحد، وذلك لإيجاد قيمة مضافة للمنطقة تعمل على التكامل في الخدمات وتسريع وتيرة الأعمال وتسهيل إجراءات تخليص المعاملات.

ويقام المشروع على مرحلتين في مساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، المرحلة الأولى عبارة عن 4 طوابق، بينما يتم في المرحلة الثانية إضافة طابقين بحسب حاجة السوق، وقد تم تعيين موقع استراتيجي للمشروع تسهل رؤيته والوصول إليه والاستفادة من خدماته دون الحاجة لدخول المنطقة. ويجري العمل على مشروع فندق بوابة المزيونة السياحي، الذي ستشيده المجموعة العمانية اليمنية، ويمثل المشروع قيمة مضافة للمستثمرين في المنطقة من خلال توفيه لمجموعة من التسهيلات والخدمات لزوار المنطقة الحرة بالمزيونة بصورة خاصة والولاية بصورة عامة.

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