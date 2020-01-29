102 ألف ريال غرامات ومبالغ مسترجعة لمستهلكين في شمال الشرقية

إبراء – الرؤية

تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية 1109 بلاغات وشكاوى خلال العامين 2018 و2019 بحسب تقرير المؤشرات الإحصائي بالإدارة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك لتلقي شكاوى المستهلكين بمختلف قنوات التواصل وبحثها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار التقرير إلى أنّ الإدارة تلقت 677 شكوى خلال العامين المنصرمين توزعت على عدد من القطاعات وجاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها بـ 128 شكوى، يليه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة بإجمالي 94 شكوى، أما في قطاع ورش إصلاح المركبات فقد بلغ إجمالي الشكاوى 81، وتوزعت 374 شكوى على بقية القطاعات. وتضمّن التقرير استرجاع 81339 ريالا لصالح عدد من المستهلكين في إطار جهود الإدارة في حل عدد من هذه الشكاوى بالطرق الودية.

كما ذكر التقرير أنّ الإدارة تلقت 432 بلاغا، وحررت 249 مخالفة تعاملت معها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك والقرارات الأخرى ذات العلاقة، كما صدر 26 حكمًا لصالح الإدارة وبلغ إجمالي الغرامات فيها 23350 ريالا، فيما بلغ إجمالي الغرامات الإدارية (20720) ريالا. وبلغ عدد الفعاليات التوعوية التي نفذتها الإدارة خلال العامين 93 فعالية ومعرضا توعويا.