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"السعيدي" يترأس الاجتماع الثاني لمناقشة تطورات فيروس كرونا

الأربعاء 29 يناير 2020 08:11 م بتوقيت مسقط

"السعيدي" يترأس الاجتماع الثاني لمناقشة تطورات فيروس كرونا

 

"الصحة": فعّلنا خطط الطوارئ منذ الإعلان عن انتشار الفيروس

تعاون مستمر بين وزراء صحة "التعاون الخليجي" لمواجهة كورونا

الرؤية - مسقط

ترأس معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وزير الصحة، صباح أمس الأربعاء، الاجتماع الثاني لمناقشة آخر المستجدات في فيروس كورونا المستجد، بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة وعدد من مديري العموم بديوان عام وزارة الصحة.

واستعرض الاجتماع جهود الإجراءات الاحترازية التي قامت بها السلطنة لمواجهة فاشية كورونا ومناقشة الاستعدادات وخطط الطوارئ في المنافذ البرية والبحرية والجوية والتنسيق القائم بين وزارة الصحة ومختلف الجهات ذات الصلة.

وأكّد الاجتماع على ضرورة جاهزية خطط طوارئ الصحة العامة على مستوى جميع المحافظات وأهميّة التنسيق بين الجهات الصحية على مستوى المحافظات، ودور القطاع الصحي الخاص من أجل الاستعداد لاستقبال أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد والتنسيق بينها وبين المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة: إنّ فيروس كورونا المستجد مع الأسف في انتشار مستمر وبشكل سريع في جمهورية الصين الشعبية وعدد من الدول الأخرى، ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس في السلطنة حتى الآن.

وأضاف السعيدي إنّ الوزارة فعّلت خطط الطوارئ الصحية منذ الإعلان عن هذا الفيروس، وتم التنسيق مع كافة الشركاء حول الاستعداد بما فيها الجهات المعنية بالمنافذ الحدودية، وهناك أيضا تنسيق وتعاون مستمر بين كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، مؤكدًا استعداد السلطنة لمواجهة هذه الفاشية، ويأمل من الجميع التكاتف والتعاون.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود داخل وزارة الصحة وخارجها وعلى جاهزية مختبرات الصحة العامة المركزية وتوفير الكواشف اللازمة وتوفير التدريب اللازم لجميع الكوادر الطبية من أجل التصدي لفاشية فيروس كورونا المستجد، وعدم السفر إلى جمهورية الصين الشعبية إلا للضرورة القصوى، وعلى القادمين من جمهورية الصين التقيد بالإرشادات التي تسدى لهم من قبل المعنيين في المنافذ الحدودية كافة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين، ضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، مع الحرص على التواصل مع الوزارة عن طريق مركز الاتصال (24441999) في حالة وجود أي استفسار.

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