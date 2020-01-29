34.4 صافي أرباح "صحار الدولي" في 2019 بنمو سنوي 17.2%

◄ العارضي: النتائج تعكس مستوى النمو رغم التحديات

◄ المسلمي: 2019 عام مثالي.. وواصلنا تحقيق الأهداف الاستراتيجية والعديد من الإنجازات

◄ نعكف على تعزيز قدرات البنك لمواكبة الرؤية المستقبلية "عمان 2040"

مسقط- الرؤية

أعلن صحار الدولي عن النتائج المالية للعام 2019، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 34.406 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وبالمقارنة مع 29.366 مليون ريال عماني التي حققها البنك في الفترة نفسها من العام 2018، بلغت نسبة النمو مايعادل 17.2%، وقد قرر مجلس الإدارة توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 6% والذي يعادل 6 بيسات لكل سهم.

وقال محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة صحار الدولي: "تعكس النتائج المالية لصحار الدولي النمو الذي يشهده البنك ليصبح بذلك أسرع البنوك المحلية نمواً، فضلاً عن كونها خطوة إضافية نحو تحقيق البنك لرؤيته. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بالسلطنة، تعد هذه النتائج والنمو الذي شهده هذا القطاع الحيوي في العام 2019 دليل واضح على المرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي. وفي ظل استمرار التزام الحكومة بمواصلة التركيز على مشاريع البنية التحتية إلى جانب الاستثمارات في القطاعات التي تم تحديدها باعتبارها أساسية في خطة التنويع الاقتصادي، نستطيع أن نلمس استمرار الطلب على التمويل في المستقبل القريب على الرغم من ثبات أسعار النفط على مستوياتها الحالية. بدوره، يحافظ صحار الدولي على مكانته الجيدة لمواصلة بناء التميز في القطاع والاستفادة من كافة الفرص للاستمرار في القيام بدوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواصلة إثراء الأطراف ذات المصلحة بقيمة مستدامة".

وشهدت إيرادات الفوائد ارتفاع في عام 2019 بنسبة 23.9% لتصل إلى 70.191 مليون ريال عماني مقارنة بـ 56.651 مليون ريال عماني في 2018. وبلغ الدخل التشغيلي لعام 2019 إلى 104.659 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 10.8% مقارنة بـ 94.438 مليون ريال عماني في عام 2018. كما سجل إجمالي مصروفات التشغيل ارتفاع يقدر بـ 13.5%، حيث بلغ الإجمالي 45.286 مليون ريال عماني مقارنة بـ 39.885 مليون ريال عماني من عام 2018، الأمر الذي يترجم جليًّا استمرارنا في الاستثمار في مواردنا البشرية والبنية التحتية الأساسية للبنك. وقد ارتفعت الارباح التشغيلية في عام 2019 بنسبة 8.8% لتبلغ 59.373 مليون مقارنة بـ 54.553 مليون ريال عماني في نفس الفترة من عام 2018.

ونما إجمالي الأصول بنسبة 15.1% ليرتفع إلى 3.505 مليار ريال عماني في عام 2019 مقارنة مع 3.046 مليار ريال عماني في عام 2018. وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 9.0% إلى 2.454 مليار ريال عماني في عام 2019، من 2.252 مليار ريال عماني في عام 2018. وسجلت ودائع الزبائن ارتفاعًا بنسبة 15.3% إلى 2.097 مليار ريال عماني في عام 2019 من 1.818 مليار ريال عماني في عام2018. حيث ارتفعت حصة البنك في السوق من ائتمان القطاع الخاص في نهاية شهر أكتوبر من عام 2019 إلى 11.38% من 10.48% في ديسمبر 2018، وارتفعت حصة البنك أيضاً في ودائع القطاع الخاص من 7.93% إلى 8.60% خلال نفس الفترة.

وفي سياق متصل، ارتفعت نسبة القروض والسلفيات المتعثرة على إجمالي القروض والسلفيات من 3.29% في ديسمبر 2018 إلى 4.82% في ديسمبر 2019 مما يعكس إنخفاض جودة الأصول لبعض عملاء الشركات. كما يواصل البنك تركيزه على الإدارة الفعالة للمخاطر الائتمانية بما يتماشى مع سياسات ادارة مخاطر الائتمان.

من جهته، قال أحمد المسلمي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "لقد كان العام 2019 عامًا مثاليًا بالنسبة لصحار الدولي، فقد واصلنا المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف استراتيجيتنا للخمس سنوات المقبلة، فضلاً عن تحقيقنا للعديد من الإنجازات المشرفة في العام المنصرم. وقد تكللت كافة المبادرات التي أطلقناها في العام 2019 بالنجاح، وذلك تتويجًا لغايتنا الأسمى وهي مساعدة الناس على الفوز في مختلف مجالات الحياة، فبدءًا من الاستثمار في المجال الرقمي والبنية التحتية وصولاً إلى الاستثمار في موظفينا، نعكف على الإعداد هنا في صحار الدولي وتعزيز قدراتنا لمواكبة رؤية عمان 2040".

وأضاف المسلمي: "يواصل صحار الدولي على الصعيد المالي التزامه بتحقيق أداء متميز عبر تعزيز الكفاءة التشغيلية والفاعلية لموظفيه وتوسيع القاعدة الرقمية، وكذلك من خلال نهج شامل لأعمالنا التجارية من أجل ضمان استدامتها بشكل مرن. بدورها، تترجم النتائج المالية للعام 2019 الاستراتيجية التي وضعها البنك نظير الثقة والدعم الذي تلقيناه من الأطراف ذات الصلة".

وشهد العام 2019 تحقيق البنك نجاحاً كبيراً في استقطاب رؤوس الأموال من خلال السندات الدائمة بقيمة 100 مليون ريال عماني، كما عزز البنك قاعدة رأس ماله عبر الإغلاق الناجح لاكتتاب أسهم حق الأفضلية، مما أدى إلى زيادة رأس المال للفئة الأولى بمقدار 40 مليون ريال عماني، كما صُنف صحار الدولي عبر تمركز ومركزه المالي القوي على قدم المساواة مع البنوك الأخرى من قبل وكالة التصنيف الشهيرة موديز، الأمر الذي يترجم المكانة الجيدة التي يتمتع بها البنك في السوق فضلاً عن ثقة المستثمرين في قدرة البنك على الاستمرار في مسيرة النمو والوفاء بمتطلباتها الاستراتيجية.

وفي سياق توفير خدمات مصرفية تتمركز حول الزبائن، أعلن صحار الدولي ونافذته الإسلامية، صحار الإسلامي، عن نقل مكاتبهم الرئيسية إلى مقر جديد، الأمر الذي يترجم ارتقاء الهوية التجارية للبنك إلى المعايير المنشودة. وانطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة، وقع صحار الدولي العديد من مذكرات التفاهم في إطار سعيه الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات المصرفية العالمية للزبائن، حيث وقع صحار الدولي اتفاقية حصرية مع المجموعة المالية الأوروبية (EFG)، أحد أكبر البنوك السويسرية الخاصة المصنفة عالميًا من البنوك ذات الثقل المالي، وذلك من أجل تزويد الزبائن من ذوي الدخل العالي بفرصة الوصول الحصري إلى فرص الاستثمار العالمية والمنتجات المبتكرة. كما وقع صحار الإسلامي مذكرة تفاهم مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ليوفر بذلك حلولا ذكية ومبتكرة في قطاعات الأوقاف المختلفة. من جانب آخر، وقع صحار الدولي اتفاقية أصبح بموجبها مستشاراً ماليا لإحدى أكبر شركات تصنيع المنسوجات في السلطنة، الأمر الذي يجسد رؤية البنك ليكون مؤسسة خدمية توفر حلولاً مالية متكاملة للزبائن.

ويؤدي البنك دورًا نشطًا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات بالسلطنة من أجل دعم وتعزيز الإقتصاد الوطني والمضي قدمًا بمسيرة التطور، حيث يواصل صحار الدولي تنظيم سلسلة "آراء"، منتدى رئيس مجلس الإدارة، الذي يستقطب الحوارات والنقاشات مع عدد من المؤثرين أصحاب الخبرات والإنجازات المشهود لها على مستوى العالم. كما يستمر البنك في الاستثمار في برنامج "طموحي"، وهو برنامج يهدف إلى تعزيز فرص العمل لخريجي الكليات والجامعات العمانيين. وترجمة لاستراتيجية الهوية التجارية الجديدة للبنك، أصبح صحار الدولي الراعي الحصري لبطل سباقات الفورملا 4، شهاب الحبسي، كما قام البنك أيضاً برعاية المتسلقة نضيرة الحارثية، لتكون أول فتاة عمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست. وقد قام البنك أيضًا برعاية عدد من المنصات ومبادرات تبادل المعرفة كمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) بالسلطنة، و"جلسات ملهمون"، وهو برنامج يهدف إلى تمكين الشباب العماني وتأهيلهم ليكونوا روَّاد أعمال، إيمانًا من صحار الدولي بأهمية تعزيز دورهم كداعم رئيسي للتنمية والتطور الاجتماعي والاقتصادي الوطني.

وشهد العام 2019 تتويج وتكريم صحار الدولي بالعديد من الجوائز نظير ريادته في مجال الأعمال والنمو الذي يحققه، فضلاً عن مبادراته ضمن مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. فقد حصد البنك جائزة مجلة عمان الاقتصادية (OER) ضمن "أفضل 20 شركة أداءً"، كما حصل البنك أيضاً على جائزتين ضمن حفل توزيع جوائز مجلة عالم الاقتصاد والأعمال، بما في ذلك جائزة "أفضل الشركات أداءً" ضمن فئة "الشركات ذات رأس المال الكبير"، وجائزة "أفضل حملة في مجال المسؤولية الاجتماعية". وتزامناً مع إطلاق هويته الجديدة، حصد صحار الدولي جائزة " التميز في الهوية التجارية الجديدة" على هامش حفل توزيع جوائز التمويل والبنوك السنوية 2019، وتوج صحار الدولي جهوده في استراتيجية التحول الرقمي بفوزه في النسخة الخامسة من جوائز "إنفوسيس فيناكل" للمنتجات المبتكرة للزبائن للعام 2019، وذلك ضمن فئة "تطوير الممارسات المبتكرة".

وعقب عام شهد تحقيق العديد من الأهداف والنجاحات، يستهل صحار الدولي عام 2020 بكل تفاؤل مع التزامه بالوضوح والإنسانية والاستمرارية في كل ما يقوم به، مسترشدًا بمبادئه لتقدم خدمات أكثر سرعة تتوافق مع التغيير المتسارع لمتطلبات حياة زبائنه، وأكثر إثراءً بما يتناسب مع احتياجاتهم، وأوسع أفقاً حيث يساعدهم على تحقيق أهدافهم، وسيواصل البنك التزامه بمبادئه التي انعكست على أدائه المتميز ونتائجه المالية لعام 2019.