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"فلوريدا" تعلن الحرب الجوية لمكافحة "الثعابين"

الأربعاء 29 يناير 2020 07:51 م بتوقيت مسقط

"فلوريدا" تعلن الحرب الجوية لمكافحة "الثعابين"

 

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تتجه فلوريدا لمحاربة ثعابين بورما على الأرض بموجب مشروع قانون يسمح لوكالات الولاية باستخدام طائرات بدون طيار في محاولة للقضاء على النباتات والحيوانات الغازية.

وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن مشروع القانون، الذي تمَّت الموافقة عليه بالإجماع من قبل لجنة في مجلس الشيوخ، سيخلق استثناءً للقانون الحالي الذي يحظر إنفاذ القانون من استخدام الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات ومنع وكالات الدولة من استخدام الطائرات بدون طيار لجمع الصور على أرض خاصة. وسيسمح ذلك للجنة حماية الأسماك والحياة البرية في فلوريدا ودائرة غابات فلوريدا بطيران الطائرات بدون طيار لإدارة واستئصال الأنواع الغازية في الأراضي العامة.

وأضافت الصحيفة أن قدرة السرخس على النمو وتجاوز الأشجار والشجيرات وتكوين الستائر الأفقية الكثيفة تسمح لها بتغطية مجتمعات كاملة من النباتات تقلل من التنوع النباتي المحلي". بعض نباتات شجرة إيفرجليدز مغطاة بالكامل بالسرخس لدرجة أنَّه لا يمكن رؤية الأشجار والنباتات الأخرى تحت مظلة السرخس وستساعد الطائرات في اكتشاف أماكنها بوضوح.

وسيسمح مشروع القانون للوكالات باستخدام طائرات بدون طيار لمكافحة حرائق الغابات.

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