"السلامة المرورية بالعوابي" تستعد لمسابقة شرطة عمان السلطانية

العوابي - حارث البحري

عقدتْ لجنة السلامة المرورية بولاية العوابي في محافظة جنوب الباطنة، صباح أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بمكتب الوالي، اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة سعادة الشيخ حمد بن سيف الجساسي والي العوابي، وبحضور الشيخ شهاب بن حمد البلوشي نائب الوالي، وأعضاء اللجنة.

ناقشَ الاجتماعُ التعميمَ الواردَ من سعادة الشيخ محافظ جنوب الباطنة، والمتضمن مشاركة الولاية واستعداداتها لمسابقة السلامة المرورية في نسختها الرابعة للعام 2020 بين الولايات، والتي تنظمها شرطة عمان السلطانية.

واستعرضَ الاجتماع الأفكارَ والمشاريعَ التي يُمكن المشاركة بها في المسابقة، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا الشأن، وأبدى الجميع استعدادهم التام في كل ما أنيط بهم من أعمال وفق الرسالة الملقاة على عاتق لجنة السلامة المرورية بالعوابي.