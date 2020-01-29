باحث عماني يحصل على الدكتوراه عن واقع "تطوير الأداء المدرسي"

عبري - ناصر العبري

حَصَد الباحثُ حكم بن سالم بن حكم الفارسي على درجة الدكتوراه عن أطروحته "واقع توظيف نظام المؤشرات التربوية في تطوير الأداء المدرسي لدى مديري المدارس في سلطنة عمان - دراسة ميدانية" وذلك من جامعة الزيتونة التونسية.

وتهدفُ الدراسة إلى الوقوف على واقع توظيف نظام المؤشرات التربوية لدى مديري المدارس في سلطنة عُـمان، والتعرف عليه بدراسة الواقع، ودور مدير المدرسة، ومجال التنمية المهنية للمعلم، ومجال التحصيل الدراسي.

وضمَّت لجنة مناقشة الباحث في دراسته العلمية كلًّا من: الأستاذة الدكتورة إقبال الغربي من جامعة الزيتونة، والأستاذ الدكتور محمد رياض بن رجب من جامعة تونس، والدكتورة نائلة بالي من جامعة منوبة، والأستاذ الدكتور علي اللومي من جامعة صفاقص، والأستاذ الدكتور عبدالمجيد الناصر من جامعة تونس الافتراضية، وبحضور أعضاء من السفارة العُمانية في تونس.

وتعدُّ الدراسة إسهاماً في دعم النهوض بالعمل الإشرافي والإداري بمدارس سلطنة عُمان؛ من خلال توفير المعلومات والبيانات في بوابة سلطنة عُمان التعليمية؛ وبالتالي العمل على تطوير ممارسات مديري المدارس لنظام المؤشرات التربوية.

وتوصلتْ الدراسة إلى مجموعة من الإجراءات المقترحة بهدف النهوض بمستوى أداء العمل التربوي الإشرافي، والأداء المدرسي في ظل المستجدات التربوية في السلطنة.