المرصد الاجتماعي ينمي مهارات كوادر الوعاظ بوزارة الأوقاف

مسقط - الرؤية

نفذ البرنامج الاستراتيجي لبحوث المرصد الاجتماعي، بمجلس البحث العلمي حلقة عمل متصلة بمهارات البحث العلمي في الجوانب الاجتماعية لمجموعة من كوادر الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة جنوب الباطنة، وذلك في قاعة التدريب بمدرسة القرآن بمنطقة حبرا بولاية وادي المعاول، ضمن جهود مجلس البحث العلمي في تنمية مهارات الباحثين وبناء السعة البحثية.

وركزت حلقة العمل على تزويد المشاركين بمجموعة من مهارات البحث العلمي التي تساعد على دراسة المشكلات الاجتماعية والتربوية بالمجتمع، وتؤهل الباحث لتنفيذ خطة يعالج من خلالها مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الباحثين والمشتغلين بقضايا المجتمع المختلفة.

وتطرقت حلقة العمل إلى عناصر البحث العلمي، وصياغة المشكلة، وتحديد أسئلة البحث، وكيفية الاستفادة من الأطر النظرية والدراسات السابقة في كتابة مقدمة البحث وتعريف مصطلحاته وتحديد حدوده، بالإضافة إلى استعراض أبرز المناهج البحثية التي يتم استخدامها في دراسة الظواهر الاجتماعية، وكيفية بناء الأدوات البحثية، كما تمّ التفصيل في طرق الاقتباس والتوثيق العلمي الذي يجب مراعاته كجزء من أخلاقيات البحث العلمي وتحقيق الأمانة العلمية.

من جانبه قال الدكتور سعيد بن سليمان الظفري، مدير برنامج بحوث المرصد الاجتماعي، إنّ حلقات العمل تستهدف مختلف العاملين في الوزارات والهيئات والجامعات والذين يرغبون في القيام ببحوث علمية يدرسون فيها مختلف القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع العماني، والباحثين الذين تقتضي منهم وظائفهم معالجة هذه القضايا في إطار علمي سليم.

بدورها أكّدت المشاركة عزة بنت محمد الرواحية أنّ الورشة استعرضت محاور مهمة في عملية بناء البحوث العلمية وإعدادها بطريقة علمية تساعد على توظيف نتائجها في خدمة كوادر الوعظ والإرشاد بالوزارة.

وثمّن المشاركون جهود مجلس البحث العلمي في نشر ثقافة البحث العلمي وتنمية مهارات الباحثين، بما يسهم في رفع الإنتاج العلمي من البحوث العلمية في المجالات النفسية والاجتماعية والتربوية بالسلطنة.