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"الغرفة" تبحث سبل تعزيز التعاون التجاري مع البرازيل

الأربعاء 29 يناير 2020 06:55 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعا ثنائيا مع الإدارة العليا للغرفة العربية البرزايلية، في مقر الغرفة في مدينة ساو باولو في البرازيل، ومثَّل الغرفة في الاجتماع: راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس الغرفة للشؤون الإدارية والمالية، وفلاح بن أحمد الرقيشي مدير فرع الغرفة بمحافظة الداخلية، بحضور سعادة عماد بن حمود العبري سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية البرازيل.

وتطرَّق الاجتماع إلى بحث أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وآليات تنمية وتعزيز حجم التبادل التجاري؛ حيث توجد رغبة جادة من الجانب البرازيلي في تشكيل وفد تجاري لزيارة السلطنة خلال الفترة المقبلة؛ للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب، والاطلاع على إمكانية قيام صناعات ثقيلة في منطقة الدقم واتخاذها موقعا لإعادة التصدير للصناعات البرازيلية للسوق الإفريقية، كما أنَّ قانون الاستثمار العماني الجديد عزَّز فرص جذب المستثمرين للضمانات المتوفرة لحماية رأس المال الأجنبي والمحلي.

وأشار الاجتماع إلى أنَّ الصادرات البرازيلية إلى السلطنة تركز حاليا على قطاعات اللحوم البيضاء، والدواجن، ولحوم الأبقار، إضافة لكريات الحديد؛ حيث يُوجد مصنع شركة فالي البرازيلية في منطقة صحار الصناعية. وبحث الاجتماع إمكانية تنظيم معرض للصناعات العمانية في الغرفة العربية البرازيلية، بعد تحديد المنتجات المرغوبة في الأسواق البرازيلية، كما تمَّ تأكيد أهمية مشاركة القطاع الخاص العماني في الأسبوع الاقتصادي العربي البرازيلي في شهر أبريل المقبل.

وناقش الاجتماع إمكانية الاستفادة من مشاركة الشركات البرازيلية الكبرى في معرض إكسبو دبي، وتنسيق زيارات للقطاعات النظيرة لها في السلطنة، كما تم التأكيد على ضرورة تجديد مسودة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشكيل مجلس رجال الأعمال العماني-البرازيلي بالتنسيق مع الجهات المختصة كغرفة تجارة وصناعة عمان.

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