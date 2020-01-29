"حيا للمياه" تنفذ برنامجا لتبسيط الإجراءات يوفر نحو 2000 ساعة عمل

مسقط - الرؤية

نفَّذتْ "حيا للمياه" برنامجا لتبسيط الإجراءات (Lean)، يعدُّ أحد المنهجيات الحديثة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت الضائع، وتقنين المصاريف بما يتناسب وأهداف الشركة لتجويد خدماتها.

وقال المهندس حسين بن حسن عبدالحسين الرئيس التنفيذي لـ"حيا للمياه"، إنَّ الشركة تعمل باستمرار على تبسيط إجراءاتها، وقد جاءت الفكرة في العام 2017م إدراكا لأهمية العمل على برنامج ممنهج مدعوم بأساليب وطرق علمية، وقد تمَّ الاتفاق على تنفيذ البرنامج -الذي يُعد أحد وأهم الممارسات المؤسسية الحديثة- لتسهيل الإجراءات والأعمال، وقبل بَدء تنفيذ البرنامج حضر فريق الإدارة التنفيذية بالشركة ورشة تعريفية بالبرنامج في شركة تنمية نفط عمان، وتمَّ الاطلاع على تجربة شركة تنمية نفط عمان في هذا المجال.

وأضاف الرئيس التنفيذي: استهدفنا جميع مديريات الشركة؛ من خلال تحديد 14 مشروعا من الأعمال اليومية للمديريات، وجرَى حثُّهم على تحليل الإجراءات المطولة والتخلص من ازدواجيتها، وأكد الرئيس التنفيذي أن النتائج الأولية للمشاريع أكدت توفير الشركة لمبلغ وقدره 25,709 ريالات عمانية، وتقليل الوقت بنسبة تتراوح بين 33% إلى 98%، كما تمَّ الاحتفاظ بعدد 1,921 ساعة عمل؛ مما انعكس بشكل إيجابي على أداء الموظفين وتقليل دورة الإجراءات، وكذلك تسهيل خدمات العملاء.

وأكَّدت سكينة المنجية مشرفة تنفيذ المشروع في "حيا للمياه"، أنَّ برنامج (Lean) لا يزال في مراحله الأولية، وأن الشركة نفَّذت برامج تدريبية مكثفة على مدار العام المنصرم لتحقيق أفضل النتائج التي تعود بالإيجاب على وتيرة العمل بالشركة؛ حيث قامت "حيا للمياه" بتعيين مشرفين عمانيين من مديريات الشركة المختلفة لدراسة الأقسام التي تحتاج إلى تطبيق (Lean)؛ وبالتالي إيجاد الطرق المثلى لتسهيل آليات تنفيذ الأعمال المتعلقة بكل أقسام الشركة، وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا في الأداء العام للشركة.