"سوق مسقط" يتراجع إلى 4079 نقطة.. و7% زيادة في التداولات بصفقات بنك نزوى

الرؤية – نجلاء عبدالعال

تراجع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، أمس، إلى مستوى 4079 نقطة منخفضًا 8 نقاط وبنسبة 0.2 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول؛ وذلك بضغط من عدد من الأسهم المالية التي أصبحت المتحكم الرئيسي في صعود أو تراجع المؤشر العام مؤخرا. ومن بين الأسهم المالية التي سجلت تراجعات أمس بنك ظفار، والبنك الأهلي، وبنك صحار، ولم يكن ارتفاع أسهم مثل أسمنت عُمان وبنك إتش إس بي سي كافيا ليعادل التراجع، لكنه حد من مستوى التراجع.

وتباينت إغلاقات المؤشرات القطاعية، فأغلق مؤشر القطاع المالي عند مستوى 6506 نقاط فاقدا 17 نقطة وبنسبة 0.26 في المئة، وأغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4418 نقطة بارتفاع نقطتين وبنسبة 0.05 في المئة. كما فقد أيضاً مؤشر الخدمات نقطتين مغلقاً عند مستوى 1934 نقطة، وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند 553 نقطة، وأغلق مؤشر العائد الكلي متراجعًا إلى 4360 نقطة تقريبًا.

وسجَّلت قيم التداول 3.09 مليون ريال مرتفعة بنسبة 7 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول، وكان لتداولات سهم بنك نزوى أثر في هذه الزيادة حيث جرى تداول ما قيمته 1.09 مليون ريال في 20 صفقة، وأغلق دون تغيير بنفس سعر السهم الاسمي وهو 100 بيسة. وكان بنك نزوى قد أعلن عن النتائج المالية الأولية بتسجيل ارتفاع في صافي أرباحه بنسبة 36 في المئة ليصل إلى 10.18 مليون ريال، ولم يُعلن البنك حتى كتابة التقرير عن توصيات مجلس الإدارة لتوزيع أرباح على المساهمين.

وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.046 في المئة عن آخر جلسة تداول وبلغت 18.884 مليار ريال فاقدة نحو 9 ملايين ريال، وذلك مع تراجع أسهم لها قيمة سوقية إجمالية عالية.

واستمر توجه الاستثمار غير العُماني إجمالا نحو البيع للجلسة الثالثة على التوالي، حيث بلغت قيمة الشراء 355 ألف ريال وبنسبة 11.5 في المئة، وقيمة البيع 667 ألف ريال وبنسبة 21.6 في المئة.

وتمَّ التداول أمس على أسهم 46 شركة؛ ارتفعت منها 7 شركات وانخفضت 13 شركة، فيما استقرت أسعار باقي الشركات، وتم التداول في 24.5 مليون سهم، وبتنفيذ 652 عقداً، وتصدر سهم العمانية لخدمات التمويل مقدمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 116 بيسة وبنسبة 3.57 في المئة، فيما وصل سهم الحسن الهندسية إلى أقل من ربع قيمته الاسمية مغلقًا على 21 بيسة وبنسبة تراجع 16% ومازال في سوق المتابعة نظراً لتآكل رأس المال.