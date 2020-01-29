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استرجاع نحو 15 ألف ريال لمستهلكين في خصب

الأربعاء 29 يناير 2020 01:24 م بتوقيت مسقط

استرجاع نحو 15 ألف ريال لمستهلكين في خصب

خصب - الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة مسندم بخصب من استرجاع (14.779) ريالا عمانيا خلال العامين 2018 - 2019، بحسب التقرير الإحصائي لقسم الشكاوى بالإدارة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين عن طريق التسوية الودية.

وتوزّعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 8360 ريالا، يليه قطاع خدمات السفر والسياحة بإجمالي 2335 ريالا أما في قطاع ورش النجارة فقد بلغت إجمالي المبالغ المسترجعة 800 ريال عماني يليه قطاع مقاولات ومواد البناء بحوالي 812 ريالا فيما تم استرجاع 630 ريالا بقطاع ورش إصلاح المحركات البحرية، و614 ريالا بقطاع ورش الألمنيوم ومستلزماتها.

كما تمّ استرجاع 410 ريالات في قطاع ورش إصلاح المركبات واسترجاع 260 ريالا في قطاع خدمات غسيل وكي الملابس، يليه قطاع الأجهزة الإلكترونية بمبالغ مسترجعة بلغت 180 ريالا، ومن ثم قطاع السيارات والإطارات وقطع الغيار بمبالغ مسترجعة بلغت 80 ريالا، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في بقية القطاعات 298 ريالا.

وقال محمد بن علي علات الظهوري مدير إدارة حماية المستهلك بخصب إن الجهود التي تقوم بها الهيئة مستمرة لحفظ حقوق المستهلكين بكافة الطرق، منبها المزودين بضرورة الالتزام بقوانين وتشريعات حماية المستهلك.

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