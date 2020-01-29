"سوق مسقط" تقاوم "كورونا".. والمؤشر الرئيسي يستفيد من ارتفاع النفط ونتائج الشركات

الرؤية - نجلاء عبدالعال

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية 17 نقطة مثلت 0.41 في المئة إضافة على إغلاقه السابق، ليصل إلى مستوى 4088 نقطة. وشهد الكثير من الأسهم المتداولة أمس ارتفاعات متفاوتة، في مقاومة لتأثيرات فيروس كورونا، وتناغما مع ارتفاع في سعر برميل نفط عمان بنحو دولارين، ومواكبة لتوالي إعلان الشركات عن توصيات الأرباح.

وجاء الدعم الرئيسي للمؤشر العام من ارتفاع أسهم مالية قاومت هبوط أسهم أخرى مهمة في المؤشر منها سهم عمانتل وسهم كابلات عمان بالإضافة إلى ريسوت للأسمنت.

وشهدت قيمة التداولات ارتفاعا بنسبة 92 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة؛ حيث وصلت إلى 2.88 مليون ريال، فيما سجلت في الجلسة السابقة 1.5 مليون ريال تقريبا، وكان من بين إجمالي التداولات 1.06 مليون ريال تداولات على سهم بنك مسقط الذي أغلق أفقيا عند 440 بيسة، ووصل عدد الصفقات التي أجريت خلال الجلسة إلى 580 صفقة، أمّا القيم السوقية للشركات المدرجة في السوق فقد ارتفعت إلى 18.9 مليار ريال تقريبًا وبزيادة 0.1 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة وبمكسب يقارب 20 مليون ريال.

وخلال الجلسة، تمَّ التداول على أسهم 38 شركة؛ خرج منها 15 سهمًا رابحاً، مع تراجع أسعار 8 أسهم أخرى، وبقاء 15 سهمًا أخرى على أسعار إغلاقاتها السابقة.

وتباينت إغلاقات مؤشرات القطاعات؛ فأغلق المؤشر المالي عند 6523 نقطة صاعدًا من مستوى 6470 نقطة في آخر إغلاق وبنسبة زيادة 0.82 في المئة، فيما أغلق مؤشر قطاع الصناعة عند 4418 نقطة فاقدا نقطة واحدة عن آخر مستوى إغلاق له، أمّا مؤشر قطاع الخدمات فأغلق تقريبا عند نفس مستوى إغلاقه السابق 1934 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الشرعية إغلاقه بنقطة واحدة إلى 553 نقطة تقريبا.

وصَعَد سهم العمانية لخدمات التمويل بأقصى نسبة ارتفاع إلى المركز الأول في قائمة الأوراق المالية الأعلى ربحًا حسب نسبة التغير في السعر وذلك مع ارتفاع السعر بمقدار 10 بيسات مثلت 9.8 في المئة زيادة على سعره السابق ليصل إلى 0.112 ريال، وجاء الارتفاع مع إعلان الشركة عن اعتماد مجلس الإدارة لبيانات الشركة الأولية وتوصيته بتوزيع أرباح عن السنة المنتهية في 2019 بنسبة 14.5% من رأس المال المدفوع؛ عبارة عن 10.5% أرباح نقدية و4 في المئة سندات مجانية غير مضمونة ملزمة التحول إلى أسهم تدفع من رصيد علاوة الإصدار.

وحل البنك الوطني العماني في المركز الثاني في نسب الارتفاع مع زيادة إغلاقه 8 بيسات إلى 199 بيسة، وذلك عقب إفصاح البنك عن قرار مجلس الإدارة باعتماد النتائج المالية التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16.8 في المئة.

أمّا قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة التغيير في السعر، فقد كان على رأسها سهم الخليج الدولية للكيماويات الذي فقد 8 بيسات مثلت نسبة 7.27 في المئة أقل من إغلاقه السابق.

واشترى الاستثمار غير العماني بإجمالي 784 ألف ريال، وباع بقيمة 1.32 مليون ريال بصافي بيع 533 ألف ريال. وأعلنت شل العمانية للتسويق عن مقترح بتوزيع أرباح أولية بقيمة 66 بيسة للسهم بمجموع 6.6 مليون ريال عماني عن أرباح 2019، على أن يتم دفعها للمساهمين خلال شهر مارس عقب موافقة الجمعية العمومية المزمع عقدها في 10 مارس المقبل. ومن جانبه أعلن بنك إتش إس بي سي عن مقترح مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 0.0087 ريال عماني للسهم الواحد (القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة) وبإجمالي 17.4 مليون ريال.