جلالة السلطان يهنئ الملك عبدالله الثاني

مسقط- العُمانية
بعثَ حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد ميلاد جلالته.
الأربعاء 29 يناير 2020 01:20 م بتوقيت مسقط
مسقط- العُمانية
بعثَ حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد ميلاد جلالته.
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