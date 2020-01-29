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جلالة السلطان يهنئ الملك عبدالله الثاني

الأربعاء 29 يناير 2020 01:20 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ الملك عبدالله الثاني

 

مسقط- العُمانية

بعثَ حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد ميلاد جلالته.

 

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