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بعد انتهاء عقدها

"المتحدة للطاقة" توزع أرباحا ختامية 110% وتقدم "الخدمات المساعدة"

الثلاثاء 28 يناير 2020 08:52 م بتوقيت مسقط

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أعلنَ مجلس إدارة شركة المتحدة للطاقة عن توصيته بتوزيع أرباح نقدية ختامية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2019، والتي تعدُّ آخر سنة مالية للشركة؛ حيث ينتهي عقد الشركة لتشغيل محطة منح لتوليد الطاقة الكهربائية في مايو المقبل.

وبشرط موافقة المساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية المقبلة، اقترح مجلس الإدارة توزيع ريال ومائة بيسة على حملة الأسهم العادية وبنسبة 110% للسهم الواحد، أما حملة الأسهم الممتازة فتبلغ نسبة توزيع الأرباح لهم 110% أي 1.183 ريال للسهم الواحد.

وبحسب الإفصاح على موقع سوق مسقط للأوراق المالية، قرر مجلس إدارة المتحدة للطاقة أنَّ أحقية الاستفادة من الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتاريخ الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدها في 11 فبراير المقبل. واستعرض مجلس الإدارة الطلب المستلم من الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والمتضمن مقترح تقديم الخدمات المساعدة من المحطة بعد انتهاء عقد شراء الطاقة في 19 مايو 2020.

وبناء على الاقتراح، قرر مجلس الإدارة الطلب من المساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية تفويض مجلس إدارة الشركة بالدخول في تقديم العطاء، ووضع الصيغة النهائية لتمديد تشغيل محطة منح لتوليد الطاقة الكهربائية بعد تاريخ انتهاء العقد. وحسب الجدول الزمني المقرر للنقل، بنيابة عنها واتخاذ جميع الإجراءات وتوقيع كافة المستندات وإيداعها وتسجيلها لدى أي جهة مختصة، والحصول على الموافقات بالنيابة عن الشركة والمساهمين متى كانت تلك الإجراءات أو المستندات مناسبة أو ضرورية فيما يتعلق بالتمديد.

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