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"العدل" تشارك في اجتماع مديري التعاون الدولي بالرياض

الثلاثاء 28 يناير 2020 08:11 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

تشارك وزارة العدل في أعمال الاجتماع الأول للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل للعام 2020، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

وتستعرض اللجنة على جدول أعمالها مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، وبنود الاجتماع الدوري لرؤساء أجهزة التفتيش القضائي بدول المجلس، ومقترح الهيئة العامة لشؤون القُصّر بدولة الكويت بأن تقوم الأمانة العامة لدول المجلس بدعوة الهيئات والمؤسسات المماثلة بالدول الأعضاء الهيئة العامة لشؤون القُصّر.

وقامت اللجنة باستعراض جميع المواضيع ودراستها تنفيذًا لقرارات أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم التاسع والعشرين المنعقد في مسقط من شهر سبتمبر الماضي، حيث سترفع توصيات اللجنة إلى الاجتماع القادم السنوي لأصحاب السعادة والمعالي وكلاء وزارات العدل بدول المجلس.

ويستمر الاجتماع حتى 30 من يناير الجاري، ويمثل الوزارة في الاجتماع عيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بوزارة العدل.

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