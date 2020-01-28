"التراث والثقافة" توقع مذكرة تفاهم مع "إشراقة كيمجي" لتطبيق مبادرة "ستيما زون"

مسقط - الرؤية

وقعت وزارة التراث والثقافة صباح أمس، مذكرة تفاهم مع إشراقة - جناح كيمجي رامداس للمسؤولية الاجتماعية لمجموعة شركات كيمجي رامداس، بهدف التوظيف المرحلي لمتحف الطفل كموقع رئيسي لمركز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفن، المعروف بمبادرة (ستيما زون- STEMA zone).

وقع مذكرة التفاهم كل من رحمة بنت قاسم الفارسية المديرة العامة للمتاحف بوزارة التراث والثقافة، ونايليش كيمجي عضو مجلس إدارة مجموعة شركات كيمجي رامداس، بحضور سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث، وجوبالاكريشنان شانكار عضو مجلس إدارة منتدب في مجموعة شركات كيمجي رامداس.

وتشير مذكرة التفاهم بين الطرفين إلى مخطط مستقبلي يهدف إلى تشجيع وإلهام الشباب العُماني لدخول مجال (ستيما زون- STEMA zone) لدعم ومساعدة الطلاب على اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها للتحضير لمتطلبات الاقتصاد العالمي ووظائف المستقبل، وفي توجيه الشباب في سن مبكرة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عامًا للتفاعل مع اهداف المبادرة.

وسيتم تنفيذ مبادرة (ستيما زون- STEMA zone) بالتعاون بين وزارة التراث والثقافة وإشراقة، ودي ايه اي العالمية)، وهذا التوقيع خطوة مهمة للسلطنة في إطار العمل على تحقيق "رؤية عُمان 2040" وذلك من خلال التنسيق مع إشراقة لتطوير تصميم البرنامج. وينفذ البرنامج خلال 2020 في المنطقة المفتوحة بالمتحف والتي تبلغ (300 متر مربع) إلى جانب واستخدام مناطق التدريب الجماعي في المتحف. وستقوم الوزارة بتخصيص مركز نزوى الثقافي بمحافظة الداخلية، ودائرة التراث والثقافة بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، والمديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة ظفار، لاستضافة المبادرة لمدة أسبوعين خلال هذا العام.

وقالت رحمة بنت قاسم الفارسية المديرة العامة للمتاحف بوزارة التراث والثقافة إنّ مذكرة التفاهم تمثل إضافة مهمة للمتاحف واستمرارًا للخطوات الجادة نحو الشراكة بين وزارة التراث والثقافة والقطاع الخاص، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التعليمية التي رسمها قطاع المتاحف في تقديم المعرفة المُثرية لأبنائنا طلاب المدارس. وأضافت أنّ السلطنة مستمرة وبفضل الرؤية النافذة للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في بناء المزيد من القدرات العلمية الشابة مواكبة لآفاق الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث تتطلع الوزارة إلى مساهمة متحف الطفل في هذا الجانب، باعتباره أحد المؤسسات الثقافية التي تُعنى بتبسيط العلوم والتكنولوجيا من خلال نشر العلم والمعرفة وحب الابتكار.

وأوضحت الفارسية أن المتحف يعد من أهم المنصّات التي تنمي مهارات وقدرات الطلبة في مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والفن، ومن خلال مبادرة (ستيما زون -STEMA zone) مع إشراقة، سوف نعمل على الارتقاء بالمهارات العلمية للطلاب، وغرس شغف الاكتشاف والبحث عن الحلول المبتكرة في نفوس الطلاب والتفاعل باستخدام الأدوات الحديثة التي توفرها هذه المبادرة القيمة، وعلى وجه الخصوص للفئات العمرية من 8 إلى 16 عاما، معربة عن تطلعها لتنفيذ هذه المبادرة في عدد من محافظات السلطنة، من خلال نقل البرنامج الى محطات مختلفة في أنحاء السلطنة.

وقال نايليش كيمجي عضو مجلس إدارة مجموعة شركات كيمجي رامداس والمسؤول عن شؤون المسؤولية المجتمعية للشركة (اشراقة): "إن المبادرة فرصة للإشادة بالرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيّب الله ثراه- للحفاظ على تراث عُمان التاريخي، ومواكبة التقدم في العلوم والابتكار، وتستعد عُمان اليوم لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدّم تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في العمل على مواصلة تطبيق هذه الرؤية؛ حيث إنّ هذه الاتفاقية من شأنها تطوير النظام الاقتصادي على مختلف المستويات من خلال توسيع الآفاق التعليمية لطلابنا في مجال (ستيما-STEMA zone) وتوفير المساحة والأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح في مختلف المجالات بدءاً من المدارس وصولاً للحياة المهنية. وأعرب عن ثقته في أنّ مذكرة التفاهم ستكون استثمارًا إيجابيا لمستقبل السلطنة في هذا المجال.

يشار إلى أنّ شركة دي إيه آي العالمية، ستتولى أعمال التصميم والتنفيذ والإدارة الشاملة للمبادرة، إضافة إلى تدريب إدارة متحف الطفل والموظفين على إدارة وتنفيذ الأنشطة.